Camilla de Lucas é tietada ao desembarcar no Rio de Janeiro. Influencer e vice-campeã do BBB21 foi parada por diversos fãs para conversar e tirar fotos ao chegar em aeroporto nesta quinta-feira (13)

13/05/21 - 23:12:07

Camilla de Lucas foi tietada ao desembarcar no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (13). A influencer e vice-campeã do BBB21 foi parada por funcionários do aeroporto e fãs para fotos e bater um papo ao chegar na cidade ao lado do namorado. Camilla passou o dia em São Paulo fazendo uma sessão de fotos.