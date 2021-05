CAMINHÃO CARREGADO COM CERVEJA TOMBA E CARGA É SAQUEADA EM ESTÂNCIA









13/05/21 - 12:52:11

Um acidente envolvendo duas carretas foi registrado na manhã desta quinta-feira (13) na BR-101 na altura do km 154 do Bairro Candeal, município de Estância.

Uma das carretas estava carregada com cervejas e água mineral, tombou no canteiro da rodovia e outro caminhão transportando eletrodoméstico que também se envolveu no acidente teve parte da carroceria danificada.

A carga de produtos da Schin foi saqueada. Moradores da região e motoristas que passavam pelo local no momento do acidente saquearam a carga levando água mineral, cerveja, refrigerantes entre outros produtos.

A PRF que chegou rapidamente ao local informou que o trânsito flui normalmente em meia pista sentido Salvador e que o sentido Aracaju continua interditado.

Com informações de Washington Reis