Deputado Talysson de Valmir vai a Brasília em busca de recursos para Sergipe









13/05/21 - 05:55:31

De volta a Brasília em busca de recursos para melhorias em Sergipe, o deputado estadual Talysson de Valmir, PL, protocolou nesta quarta-feira, 12, ao lado do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, pedido de emendas para ações estruturantes para o município de Itabaiana. “Foi um solicitação do prefeito Adailton Sousa que o representássemos. Ele se recupera em casa, após sua vitória contra a covid-19”, disse Talysson.

O parlamentar conta que esteve, junto com o pai, no gabinete do senador Rogério Carvalho, PT, para entregar duas demandas, uma delas o projeto de reforma, ampliação e modernização dos mercados Zezé de Bevenuto e Manezinho do Volta, que são especializados na comercialização de carnes e atraem consumidores de todo o estado. “Também apresentamos a solicitação do prefeito pelas reformas, urbanização e revitalização dos canteiros da BR 235. Conversamos com Rogério para saber de que forma ele pode nos ajudar em relação a esses pleitos. Agradeço pela cordialidade com a qual fomos recebidos pelo senador ”, disparou.

A BR-235, que liga Sergipe à Bahia, é a principal via de acesso de inúmeros municípios sergipanos, como é o caso de Itabaiana. “ Sabemos que o grau de manutenção de uma rodovia está diretamente ligado a segurança. Canteiros e acostamentos em perfeito estado de conservação são fatores que contribuem para a redução de acidentes”, observa. Talysson

Fonte e foto assessoria