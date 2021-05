Deputado vota contra Decreto de Calamidade em Dores apontando irregularidades









13/05/21 - 05:59:52

O deputado estadual João Marcelo votou contrário ao Projeto de Decreto Legislativo que reconhece o Estado de Calamidade Pública no município de Nossa Senhora das Dores. A matéria foi votada e aprovada na Sessão desta quarta-feira, 12, da Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese. Ao justificar seu voto, o parlamentar apresentou alguns documentos de irregularidades cometidas pela gestão municipal.

“Manifesto a minha preocupação porque acredito que nós deputados precisamos ter mais atenção em relação aos decretos de calamidade que estão sendo votados na casa. Em relação exclusivamente a Nossa Senhora das Dores eu sou conhecedor de causa e sei de todo o prejuízo que o povo da minha cidade terá”, ressaltou.

O deputado destacou sua preocupação com as diversas irregularidades encontradas no Município. “Quero fazer um apelo aos deputados Georgeo Passos e Kitty Lima, que são ligados ao prefeito. São informações gritantes de contratações milionárias que estão sendo feitas sem licitação desde que foi decretado pelo prefeito sem análise na Câmara e sem discussão política a situação de emergência”, pontuou.

Segundo João Marcelo, o povo de Dores está sendo colocado em segundo plano enquanto o prefeito paga despesas da campanha. “Fazendo contratos sem licitação. Estou expondo aqui para conhecimento de todos as informações colhidas no Portal da Transparência. Por isso, registro o meu voto contrário ao Decreto de Calamidade e a minha insatisfação de como está sendo tratado o povo de Dores”, detalhou.

“Por exemplo, contrato milionário com a clínica particular do prefeito. Que negócio é esse? Alguns podem argumentar que houve licitação, o que é verdade, mas é preciso lembrar que abriu-se o prazo para recurso de quinze minutos, a empresa que ganhou sumiu e apareceu a empresa do prefeito. O cunhado do prefeito de Dores fornece combustível em três meses por R$ 3 milhões”, complementou.

Ainda de acordo com o deputado estadual, os recursos para pagar os contratos estão sendo retirados das famílias que tiveram o auxílio cortado pela gestão municipal. “Os deputados Georgeo Passos e Kitty Lima são amigos da gestão, mas não devem concordar com a desmoralização com que Dores tem sido tratada. Contratos milionários com pessoas próximas à gestão. O cunhado do prefeito, o candidato a deputado do prefeito e o secretário de finanças com contratos milionários. A população não merece esse desrespeito”, concluiu.

Foto assessoria