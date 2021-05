Dia D de vacinação contra influenza será realizado no próximo sábado em São Cristóvão









13/05/21 - 10:34:34

Neste sábado (15) a prefeitura de São Cristóvão promove o “Dia D” da Campanha de Vacinação Contra a Influenza em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município.

A vacinação ocorrerá das 8h às 16h horas e inclui os grupos pertencentes às Etapas 1 e 2 da campanha. A Etapa 1 é formada por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde, enquanto a Etapa 2 inclui os professores e idosos com 60 anos ou mais.

Para tomar a vacina da influenza é preciso apresentar documento de identidade, CPF ou cartão SUS e documento comprobatório no caso dos professores.

A vacina protege contra doenças respiratórias graves além de reduzir o impacto de complicações respiratórias decorrentes de infecção pelo vírus H1N1.

Importante lembrar que a vacina da covid-19 não estará disponível nas Unidades de Saúde. As equipes nas UBS estarão vacinando apenas contra a contra a Influenza.

Vacinação covid-19 no sábado (15)

A vacina contra a covid-19 estará disponível no sábado (15) em duas escolas do município, das 8h às 16h: Glorita Portugal, no bairro Eduardo Gomes, e Frei Fernando (no Centro da cidade).

A secretaria de saúde do município reforça que as pessoas que tomaram a vacina contra a covid-19 devem esperar no mínimo 15 dias de intervalo para poder tomar a vacina da influenza.

Fonte e foto assessoria