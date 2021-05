Edvaldo participa de fórum sobre infraestrutura para a retomada verde no Brasil









13/05/21 - 12:31:15

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, participou na manhã desta quinta-feira, 13, do Abdib Fórum 2021. O evento virtual, promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, reuniu autoridades e executivos do mercado com a finalidade de discutir sobre o ambiente regulatório da infraestrutura no Brasil, em benefício do aumento da competitividade, atração da iniciativa privada, além do incentivo à infraestrutura verde. Presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo foi convidado para o painel “Papel dos estados e municípios no desenvolvimento da infraestrutura”.

Em sua explanação, Edvaldo apontou as Parcerias Público-Privadas como uma saída para que os municípios possam buscar novos investimentos. “Estou no meu quarto mandato como prefeito e tenho muita convicção de que, em um momento de crise como este que estamos vivendo, um momento de dificuldades econômicas e de impactos de uma pandemia, é fundamental que os municípios possam ter investimentos privados e em forma de PPP ou de concessões, para que possam alavancar o desenvolvimento. Não tem como estados e municípios funcionarem e investirem, principalmente, em infraestrutura, sem haver uma colaboração, como a da iniciativa privada. Por isso, para nós, é muito importante a discussão acerca de PPPs e concessões”, destacou.

Ao reforçar a ideia, o gestor usou a PPP da Iluminação Pública de Aracaju como exemplo de parcerias bem sucedidas na capital sergipana. “Fizemos um grande ajuste fiscal no mandato anterior, saímos da letra C, na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, para letra A, equilibramos a cidade e isso nos possibilitou firmar a primeira PPP da Iluminação Pública, com leilão na B3, um projeto muito bem estruturado, com a atração de grandes investidores, e já em fase de execução desde março. Em aproximadamente um ano e meio, nós estaremos com 100% da nossa cidade com iluminação do LED, um projeto muito importante que vai trazer segurança e qualidade de vida à população. E sem a PPP não seria possível porque não teríamos condições de fazer esse projeto com recursos próprios”, reiterou.

O Abdib Fórum é um evento anual que reúne as principais autoridades e executivos do mercado de infraestrutura e indústrias de base. Em sua quarta edição, o evento, realizado este ano em formato online, entre os dias 11 e 14 de maio, tem como tema central “Infraestrutura para a retomada verde”.

Além de Edvaldo, participaram do painel os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do Piauí, Wellington Dias, do Amapá, Waldez Góes, o diretor-presidente da Houer, Fernando Iannotti, o diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da GS Inima Brasil, Roberto Muniz, e o diretor de Projetos Estruturados da Engetec, Hilário Pereira Filho.

Foto Ana Lícia Menezes/PMA

Da assessoria