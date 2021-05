ESTADO DE SERGIPE RECEBE NOVO LOTE DE IMUNIZANTES CONTRA A COVID-19









13/05/21 - 15:48:34

O estado de Sergipe recebeu, nesta quinta-feira (13), mais 67.850 doses de imunizantes contra a Covid-19. São 45.250 da vacina AstraZeneca (Fiocruz), e 22.600 da Coronavac (Butantan).

As vacinas devem ser utilizadas para que o estado possa avançar na imunização de pessoas com comorbidades, portadores de deficiência, grávidas e puérperas.

A chegada de mais 22,6 mil vacinas Coronavac vai permitir que várias prefeituras de Sergipe retomem a aplicação da 2ª em pessoas com mais de 60 anos. Aracaju está imunizando com a 2ª dose pessoas acima dessa idade graças ao lote de Coronavac que chegou em Sergipe na semana passada. Por falta deste imunizante, a capital sergipana e alguns municípios do interior chegaram a suspender a vacinação das pessoas que dependiam da 2ª dose da Coronavac.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) já distribuiu, até essa quarta-feira (12), o total de 453.219 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 354.278.