Gil, do ‘BBB21’, revela que não vai mais dividir endereço com Sarah: ‘Vou morar no Rio de Janeiro’. Em live do Gshow, ex-brother também falou sobre contatinhos, crush e cachorrada após o reality









O mais novo contratado da TV Globo, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, bateu um papo com Paula Oliveira nas redes sociais do Gshow nesta quinta-feira, 13/5, e abriu o jogo sobre a vida pós-BBB21, as novas oportunidades e até sobre romance. Ele, que até uns dias atrás tinha dito que ainda não havia tido um affair fora da casa, revelou que teve um encontro recentemente e que beijou na boca.

“Já rolou. Vou explicar: Não posso mentir. A pessoa fez dois testes de PCR, mandou a foto que estava negativo, tudo direitinho conforme os protocolos, aí teve beijinho. Tem um crush meu, só que está muito difícil de encontrar essa ‘bênção’. Eu estava necessitado, foi só um momento.” “Não aguentei. Fui seduzido, com dois testes negativos eu não resisti e caí no amor. Foi só aquele momento. A pessoa é maravilhosa, mas a amizade continua. Não é amor, não. Foi só alegria. Sabe como eu sou, né? Meu coração cabe várias pessoas… Se um dia eu estiver namorando, vou só namorar. Mas, por enquanto, me dá um PCR negativo que a gente conversa”, brincou o ex-brother. Gil ainda comentou que tem outro encontro em vista: “Meu crush, saiba que eu também quero muito você. Não vai mudar nossa relação. A gente ainda vai se conectar. Não troquei. Foi só um momento de distância, quatro da tarde, rapidinho, um beijinho…”. E garantiu que quando se apaixonar de verdade, será fiel: O pernambucano, de 29 anos, também deixou claro que, apesar dos trabalhos na televisão, não vai desistir do pós-doutorado, na Califórnia, Estados Unidos, em setembro. E disse que, por conta da nova oportunidade, não vai mais dividir o mesmo endereço com a ex-sister Sarah. Ele vai se mudar para o Rio de Janeiro. “Não vai dar mais para gente morar junto. Sou contratado da Globo, vou morar no Rio de Janeiro, em nome de Jesus! Estou esperando só eles me mandarem um lugar para morar. Estou muito feliz. Sarah super entende. Queria muito, eu amo, mas a gente não pode perder oportunidade, né? Ela tem meu amor, meu coração”, explicou Gil. “Quando achar meu amor de casar eu vou me aquietar.” Por Paula Olivera e Flávia Muniz, Gshow — Rio de Janeiro

13/05/21 - 23:00:28