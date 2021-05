Governo de Sergipe coloca 20 motocicletas à disposição de prefeituras e associações









13/05/21 - 16:23:05

Governo, também, autorizou obras e licitações para implantação de sistemas de abastecimento de água no interior do estado e aquisição de equipamentos para Cohidro

Nesta quinta-feira, 13, representando o governador Belivaldo Chagas, o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, participou da solenidade de anúncio de uma série de investimentos para o estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri), a partir da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação (Cohidro). Na ocasião, foram assinadas ordens de serviço e autorizada licitação para execução de sistemas de abastecimento de água no interior do estado e aquisição de equipamentos para Cohidro.

Também foram entregues motocicletas a prefeituras e cooperativas sergipanas com objetivo de fortalecer a atividade agropecuária familiar. O Governo de Sergipe, por meio da Seagri, colocou à disposição de prefeituras, associações e cooperativas 20 motocicletas. O investimento é da ordem de R$ 299.000,00, originado de emenda parlamentar do deputado João Daniel, visando o fortalecimento da produção agrícola e pecuária familiar por meio do apoio da assistência técnica e social do Estado.

“Hoje é um dia importante para o Governo do Estado, estamos entregando motocicletas tanto para prefeituras quando para diversas associações e dando ordem de serviço para a construção de sistemas simplificados de abastecimento de água, bem como de outras obras de infraestrutura para fortalecer a agricultura familiar, investir no homem do campo e fortalecer a cadeia produtiva agrícola do estado de Sergipe”, destacou Felizola.

Uma das beneficiadas com a entrega das motocicletas foi Eliene dos Santos, do Assentamento Caraíbas, em Japaratuba. Eliene é presidente da Associação Agroindustrial Doce Lar, um grupo formado por 26 mulheres que produzem bolos, biscoitos e outras iguarias. “Essa moto vai facilitar muito na comercialização das mercadorias, assim como no deslocamento para a roça, para a casa e para agroindústria”, declara.

O secretário de Estado da Agricultura, André Bonfim, também ressaltou a importância do benefício. “Essas motos irão fomentar o trabalho de assistência técnica, extensão rural, que é feito pelos municípios e também pelas cooperativas aqui do nosso estado, inclusive o próprio Governo também tem duas motos dessas entregues à Cohidro, que ficarão à disposição do perímetro”, afirmou.

O incentivo à atividade agropecuária tem uma grande importância econômica para as instituições de apoio às atividades produtivas das comunidades rurais, principalmente no atual período de pandemia, com significativo impacto da Covid-19 na agricultura familiar. Portanto, a distribuição das motocicletas tem também as finalidades de se somar às diversas ações emergenciais do Estado para mitigação e resposta ao impacto da pandemia na preservação do homem do campo no campo, no apoio à busca de crédito, na elaboração de projetos e nas ações de segurança alimentar e nutricional das famílias do interior sergipano.

“Hoje foi um dia muito feliz, participei desse ato, onde tivemos a entrega das motocicletas. Na semana passada, conseguimos um veículo e isso ajuda nosso desenvolvimento. O Governo do Estado está tendo um compromisso com a agricultura familiar, atenção e sensibilidade de ir até a ponta e procurar o produtor. Esses equipamentos e ações vêm beneficiar todos os nossos produtores”, afirmou o prefeito do município de Feira Nova, Jean Simon Arcieri.

O prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano de Souza, também enfatizou a importância do benefício recebido. “Estou aqui para dizer da tamanha satisfação, enquanto prefeito do município, e a todos, aqui, que estão de parabéns por levar essas motos para o sertanejo, o homem do campo, o homem trabalhador. Estou aqui para agradecer em nome de todos os canindenses”, concluiu.

Foram entregues 20 veículos do tipo motocicleta Yamaha/Crosser 20/21, 150 cilindradas, partida elétrica, injeção eletrônica, flex (gasolina e etanol) ano de fabricação 2020, modelo 2021. Dois veículos serão destinados à Cohidro; dois à Seagri; sete para as prefeituras de Carira, Canindé de São Francisco, Cristinápolis, Feira Nova, Indiaroba, Salgado e Santa Luzia do Itanhi; quatro para cooperativas de produtores rurais; quatro para sindicatos de trabalhadores rurais e um para uma Associação Agro Industrial.

Dentre as cooperativas beneficiadas estão a Regional de Produção e Prestação de Serviços dos Assentados de Reforma Agrária do Leste de Sergipe; a dos Produtores Rurais do Estado de Sergipe (recebem duas motos) e a Regional dos Assentados da Região Sul do Estado de Sergipe (Cooperarsul). Os sindicatos contemplados são: dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Pirambu- SE; dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras familiares de Boquim – SE; dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Nossa Senhora de Lourdes- SE e dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Graccho Cardoso – SE. Assim como a Associação Agroindustrial Doce Lar.

Ordem de Serviço

Foram assinadas, também, Ordem de Serviço para construção de 20 sistemas simplificados de abastecimento de água em 15 municípios, a partir de poços, da 2ª fase do Programa Água para Todos, com recursos originados do Ministério do Desenvolvimento Regional.

O diretor-presidente da Cohidro, Paulo Henrique Sobral, destaca o compromisso do Governo do Estado com o homem do campo, levando água para as comunidades que realmente necessitam. “Hoje, assinamos a ordem de serviço de dois convênios: um é o Água para Todos, com 20 sistemas que vão atender 20 comunidades e o outro é um convênio, oriundo de emenda de deputado João Daniel, no qual novos sistemas que também vão atender nove comunidades no abastecimento de água, água de qualidade, água potável, que é de fundamental importância para Sergipe”, ressaltou.

Em sua fala, o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, destacou, também, a importância da Companhia para o estado. “A Cohidro é muito mais que a administradora dos nossos perímetros irrigados, a Cohidro é uma das responsáveis, por exemplo, por termos uma cesta básica mais barata no estado. E temos, além dos perímetros, micro perímetros em todo o estado, que produzem hortaliças e alimentos que fortalecem a agricultura familiar. A Companhia, ainda, leva água à população de comunidades de difícil acesso, o que representa levar dignidade ao nosso povo”, reiterou.

O valor contratado para esta obra de perfuração de poços tubulares profundos e instalação de sistemas simplificados de abastecimento é de R$ 2.030.108,99. Serão beneficiadas cerca de 600 famílias, dos municípios de Aquidabã, Cristinápolis, Estância, Ilha das Flores, Indiaroba, Itaporanga D’ajuda, Japaratuba, Neópolis, Poço Verde, Riachão do Dantas, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, Santa Rosa de Lima e Umbaúba.

“Hoje também é um dia importante para a nossa cidade e para o nosso estado. Como gestor do município de Canindé de São Francisco, venho aqui dizer a importância desse grandioso projeto que está chegando para os nossos municípios, para os nossos munícipes, para ajudar aquele povo sofrido, em especial, o povo da minha cidade com o Água para Todos”, enfatizou Weldo Mariano de Souza, prefeito de Canindé do São Francisco.

A primeira fase do Programa Água para Todos, concluída em 2018, atendeu a 37 localidades rurais em 18 municípios sergipanos. Com a distribuição de água de qualidade para mais de 6.300 pessoas beneficiadas com investimento de mais de R$ 4,3 milhões.

Foi assinada, também, Ordem de Serviço para perfuração de oito Poços Artesianos em povoados e assentamentos de oito municípios, sendo eles: Areia Branca, Canindé de São Francisco, Indiaroba, Itabi, Graccho Cardoso, Monte Alegre de Sergipe, São Cristóvão, Tomar do Geru, beneficiando 241 famílias. O investimento é de R$ 124.229,40 e o recurso é proveniente de emenda do deputado federal João Daniel.

Felizola assinou, ainda, Ordem de Serviço para construção de 9 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água a partir de Poços em Povoados e Assentamentos em 09 municípios, sendo eles: Areia Branca, Canindé de São Francisco, Gararu, Indiaroba, Itabi, Graccho Cardoso, Monte Alegre de Sergipe, São Cristóvão, Tomar do Geru. A ação beneficia 271 famílias, a partir de um investimento de R$ 278.409,51, por meio de emenda do deputado João Daniel.

Licitações

O secretário Felizola, o deputado federal João Daniel, a Seagri e a Cohidro assinaram Autorização de Licitação de Obras para construção de 15 sistemas simplificados de abastecimento de água com rede de distribuição para povoados e assentamentos de cinco municípios: Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Lagarto e Riachuelo. O valor destinado à obra é de R$ 900.000,00. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal João Daniel.

O Governo do Estado autorizou, também, a Licitação para aquisição de peças mecânicas a serem utilizadas em obras de recuperação dos perímetros irrigados, por meio de recursos próprios, no valor de R$ 359.215,32. Serão adquiridos registro, válvulas, tubos e conexões utilizados na recuperação das estações de bombeamento e das linhas de distribuição de água para irrigação nos perímetros irrigados da Cohidro, situados em área dos municípios de Canindé de São Francisco e Itabaiana.

Com o objetivo de proporcionar um melhor ambiente de trabalho e maior eficiência na execução de funções para os servidores da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação, o gestor da Secretaria de Estado Geral de Governo autorizou a Licitação de Obras para reforma civil do prédio administrativo da sede da Cohidro em Aracaju, com recursos próprios, no valor de R$ 326.194,19. A obra vai contemplar o reparo e substituição de peças do telhado, rede elétrica e hidráulica do edifício que abriga diretorias Financeira e Administrativa e Presidência da Cohidro, em Aracaju. O secretário Felizola, na ocasião, entregou, ainda, oficialmente, a recuperação das coberturas dos almoxarifados e oficinas da sede da Cohidro. A reforma, fruto de um investimento de R$ 514.309,84, garante melhor segurança e condição de trabalho aos funcionários, além da conservação do material de expediente, veículos, equipamentos de irrigação, perfuração e instalação de poços guardados nestes prédios.

Foto Mário Sousa