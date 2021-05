Governo do Estado e UFS leva testagem ao município de Graccho Cardoso









13/05/21 - 14:08:50

Foram realizados testes rápidos (sorológicos) e RT-PCR (cotonete) para o panorama da Covid-19 no estado

A caravana de testagem da população sergipana chegou nesta quinta-feira(13), ao município de Graccho Cardoso, situado no território do Médio Sertão Sergipano. A cidade que faz divisa com Aquidabã, Itabí, Feira Nova, Gararu e Cumbe recebeu a equipe da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para a realização de testes rápidos (sorológicos) e RT-PCR (cotonete).

“A Força-Tarefa Covid-19 vem no município com apoio do governo do Estado para a realização dos testes RT-PCR e testes rápidos. Essas ações são importantes, visto que estamos passando por um aumento de casos e óbitos em Sergipe e no Brasil. A necessidade da testagem em massa é fundamental para a população e importante para o gestor saber qual o panorama da Covid-19 no estado”, destaca o professor Lysandro Borges, coordenador do comitê científico da UFS.

Para a população local foram disponibilizados 100 testes de cada tipo, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde, ampliou esse quantitativo para garantir que mais pessoas fossem testadas. “A procura está muito boa, atendeu as nossas expectativas. Durante a semana fizemos mobilização nas unidades de saúde e divulgamos nas redes sociais, reforçando a importância da testagem”, informou José Adeilson dos Santos, secretário Municipal de Saúde.

O secretário ressaltou a relevância da iniciativa do Governo do Estado e da UFS. “Compreendemos que a testagem é uma ação de prevenção e cuidado com os nossos munícipes”, salientou.

De acordo o secretário, um dos principais desafios do momento é fazer com que os jovens despertem em relação à gravidade do novo coronavírus. “Encontramos resistência ou desatenção, sobretudo, pela população mais jovem. Uma boa parte se soma à nossa voz de mobilização, apoiando às ações preventivas. Mas ainda há um grande número que nega, só tomam consciência quando ocorre um caso grave com alguém da família”, lamenta José Adeilson.

Agenda de testagem

Os próximos municípios e unidades a receberem a equipe da Universidade Federal de Sergipe são: Canhoba (14/05), Salgado (17/05), ITPS (18/05), Areia Branca (19/05).

Fonte e foto assessoria