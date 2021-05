História, cultura e comércio: bairro Siqueira Campos ganha documentário especial









As ruas homônimas de estados brasileiros que encruzilham o bairro Siqueira Campos, só retratam a gama de tradições, culturas e histórias que permeiam um dos mais tradicionais distritos de Aracaju – quase como se um país inteiro residisse no peculiar Siqueira Campos. Inserido numa rotina que une residências e comércio, o bairro consegue ser, de forma consoante, um polo econômico da capital sergipana, moradia de ilustres personagens da história local, e palco de uma tradição ímpar, fundamental na formação da essência cultural de Aracaju.

Todos esses elementos que envelopam a história do bairro Siqueira Campos ganham, agora, uma narrativa audiovisual na principal plataforma cultural de Sergipe, o streaming AjuPlay. O documentário produzido pela Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom) reúne depoimentos inéditos, imagens privilegiadas e uma interpretação da rotina do bairro de um ponto de vista diferente, entregando um material para quem contempla às tradições locais e histórico de desenvolvimento urbano.

“A ideia do documentário nasceu aqui na Secom, com o objetivo de produzir conteúdo sobre a história dos bairros de Aracaju. Iniciamos pelo Siqueira Campos, que é um bairro emblemático, com muita tradição. Quem mora ou visita a capital sergipana, de alguma forma interage com o Siqueira Campos, seja por causa da questão comercial e dos serviços que o bairro oferece e, também, do ponto de vista histórico e cultural, pelo que representou e ainda representa para Aracaju. O documentário conseguiu destacar essa variedade de dimensões e a importância do Siqueira Campos para a cidade”, enaltece o secretário municipal da Comunicação Social, Carlos Cauê.

Em parceria com a Secom, a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) está promovendo o lançamento do documentário, através do streaming AjuPlay, nesta sexta-feira, 14, às 20h, no endereço eletrônico www.ajuplay.com.br. A plataforma de streaming foi lançada no aniversário de 166 anos de Aracaju e contempla uma diversidade de conteúdos culturais 100% sergipanos, entre filmes, shows e espetáculos. Com mais de cinquenta dias de referência cultural, o AjuPlay recebe agora o documentário a título de produção especial – permitindo aos aracajuanos, em um momento de crise sanitária e isolamento social – conhecer a sua cidade com um simples acesso à internet.

Para o presidente da Funcaju, Luciano Correia, o documentário é incorporado ao AjuPlay com um propósito que vai além do lazer. “Esse documentário é uma homenagem a este bairro querido, de vida cultural e econômica própria, com peculiaridades que delineiam muito bem um dos jeitos de ser aracajuano. Foi uma iniciativa da Secom que será incorporada ao riquíssimo acervo da AjuPlay, se tornando mais uma importante fonte, não só de entretenimento, mas também de pesquisa e informação”, pontua.

Entusiasta do projeto nascedouro, Cauê diz que os bairros de Aracaju são elos que contribuem na dimensão da sergipanidade e aposta nesse tipo de narrativa, audiovisual, como instrumento de conhecimento e pesquisa. “Além de levar história, cultura e entretenimento para os aracajuanos, esses documentários têm uma importância histórica, pois são registros para as gerações futuras. Também podem servir para que estudantes, pesquisadores e pessoas quem tenham interesse em conhecer um pouco mais de Aracaju, consultem esse material audiovisual como fonte de pesquisa. Nós temos bairros muito emblemáticos, com histórias muito interessantes, que contam como nasceu a ‘aracajuanidade’”, finaliza.

