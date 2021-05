LIDERANÇAS POLÍTICAS DE SE DISCUTEM POSSIBILIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O ESTADO









13/05/21 - 05:32:20

Os deputados federais Gustinho Ribeiro, Fábio Mitidieri e Fábio Henrique e os ex-deputados federais André Moura e Pastor Heleno estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (12) em Brasília para discutirem os cenários político e econômico de Sergipe. Na oportunidade, eles também fizeram uma avaliação da situação do Estado durante e no pós-pandemia. O encontro aconteceu no apartamento funcional do deputado Gustinho Ribeiro durante um almoço.

“Estamos vivendo um momento delicado diante da pandemia. Por isso, é muito importante esta somação de esforços para que nosso Estado possa encarar de frente esta crise. Vamos buscar meios para que a Economia volte a ser fortalecida, que empregos sejam gerados e que as famílias sergipanas tenham melhores condições”, avaliou o deputado Gustinho Ribeiro.

Ainda durante o encontro, os líderes fizeram uma avaliação do atual cenário político do Estado e das possíveis alianças e coligações para as eleições do próximo ano. “Obviamente, o foco das discussões é a pandemia e como podemos colaborar em ações contra ela. Mas também conversamos sobre política e os caminhos que teremos no próximo ano”, disse Gustinho.

