Luciana Gimenez termina namoro de 2 anos com Eduardo Buffara. Assessoria de imprensa de apresentadora confirma fim de romance com empresário; eles estavam juntos desde o Carnaval de 2020









13/05/21 - 23:06:01

Luciana Gimenez e Eduardo Buffara terminaram o namoro de dois anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora de 51 anos, nesta quinta-feira (13).

Luciana e Eduardo, de 30, assumiram o relacionamento durante o Carnaval de 2020 durante sua passagem pelo Camarote Quem O Globo. Na ocasião, a apresentadora disse que os dois estavam apenas curtindo a folia juntos.

“É Carnaval. Fica todo mundo pegando no meu pé, mas é Carnaval [risos]. A gente está se conhecendo”, disse ela, que estava solteira desde o fim de seu casamento de 12 anos com o empresário e apresentador Marcelo de Carvalho em março de 2018. O romance evoluiu e, apesar de discretos, eles volta e meia eram fotografados em público ou postavam fotos juntos no Instagram.

Luciana tem dois filhos, Lucas, de 21 anos, com Mick Jagger, e Lorenzo, de 10, que ela teve com Marcello.