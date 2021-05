Maio Amarelo: Evento leva orientação sobre segurança no trânsito









13/05/21 - 11:58:49

Ação da UNINASSAU acontece em paralelo à vacinação contra a Covid-19

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, estará realizando, nos próximos dias 18 e 20 de maio, no Parque Augusto Franco (Sementeira), a partir das 7h, uma ação de conscientização em alusão ao Maio Amarelo. O evento, promovido em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito – SMTT, é voltado para a segurança no trânsito e acontece em paralelo à vacinação contra a Covid-19, que será realizada no mesmo local.

O professor da UNINASSAU, Cícero Gonçalves, explica que a ação objetiva conscientizar as pessoas sobre como agir no trânsito, “guiando com segurança, consciência e entendimento que veículos são meios de locomoção e não devem ser usados como armas destrutivas que podem comprometer as vidas das pessoas.” “Queremos orientar os condutores sobre os riscos que o trânsito oferece e que o uso indevido dos veículos pode levar a morte não só dos condutores, mas de muitas pessoas”, ressalta Cícero.

Durante a ação, também serão distribuídos sacos de lixo, os “lixocar”, com o objetivo de incentivar a higiene, tão importante nesse momento. “Vamos distribuir os ‘lixocar’, porque manter o veículo limpo e armazenar corretamente o lixo é muito importante para a preservação do meio ambiente e a prevenção de diversas doenças”, atenta o professor.

Todas as pessoas que forem se vacinar no local receberão as orientações sobre a campanha Maio Amarelo.

