‘No Limite’: Irmã de Carol Peixinho descarta romance entre a competidora e Arcrebiano. ‘Acho que é mais aquele apoio que você encontra no outro’, disse Clarisse Peixinho ao falar também sobre a repercussão

A expectativa estava grande em Salvador para a estreia de No Limite. Família e amigos não viam a hora de ver Carol Peixinho – uma baiana de nascença e de coração – no programa. Quem garante isso é a irmã da participante, Clarisse Peixinho, que vibrou por cada passo da ex-BBB no episódio desta terça-feira, 11/5.