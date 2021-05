NOTA DE REPÚDIO EM RESPOSTA AS ACUSAÇÕES EMITIDAS PELO DEPUTADO JOÃO MARCELO









13/05/21 - 14:57:17

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores vem manifestar o seu repúdio em relação às declarações do Deputado Estadual João Marcelo, sobre as acusações infundadas e sem provas contra o Prefeito Luiz Mário ao querer justificar seu voto contrário ao Projeto de Decreto Legislativo que reconhece o Estado de Calamidade Pública no nosso município, argumentando a celebração de contratos milionários por parte do Município.

Ocorre que tais declarações não se coadunam com a verdade, mostrando que o parlamentar desconhece por completo o tema, uma vez que todos os contratos celebrados na “Gestão Cuidando do Nosso Povo” estão disponíveis no portal da transparência e foram realizados dentro dos rigores da lei.

Estamos atentos às expressões e atitudes desta natureza e não toleraremos em nenhuma hipótese que tais práticas venham a denegrir de forma ardilosa o trabalho desta gestão e daqueles que a fazem.

Nossa Senhora das Dores, 13 de maio de 2021

Atenciosamente, Prefeito Luiz Mário.