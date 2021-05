Pastor Luiz Antônio presta depoimento no DAGV por acusações de abuso sexual









13/05/21 - 13:53:36

O Pastor Luiz Antônio, líder da Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe, esteve nesta quinta-feira (13) no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), para prestar depoimento sobre os casos em que é acusado de abusar sexualmente de membros da Igreja.

Na última terça-feira, o filho de Luiz Antônio, o pastor Lucas Abreu, que também é acusado pelos mesmos crimes.

Com informações do radialista Alex Carvalho no Programa Liberdade Sem Censura