POLÍCIA CIVIL PRENDE CASAL EM FLAGRANTE POR CORRUPÇÃO DE MENORES NO BAIRRO OLARIA









13/05/21 - 14:49:19

Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam em flagrante Ozires Charlles Cavalcanti de Sousa, 19, e Jessica Meneses da Silva, 26, por tráfico de drogas e corrupção de menores, na zona Oeste de Aracaju.

De acordo com o delegado Kassio Keliton, os policiais estavam no Bairro Olaria realizando investigações no que diz respeito a roubos a veículos, quando se depararam com uma situação de flagrante de tráfico de drogas e realizaram a prisão dos suspeitos. Com o casal, foram apreendidos uma certa quantidade de droga e vários utensílios utilizados no tráfico.

“Destaca-se ainda que peças de motocicletas também foram encontradas no local e conduzidas para a delegacia especializada, a fim de serem vistoriadas e posteriormente identificadas. Caso sejam roubadas, os investigados também serão responsabilizados”, finalizou.

Fonte e foto SSP