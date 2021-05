Polícia deflagra operação contra grupo que aplicava golpes por meio de site de vendas no estado de Sergipe









13/05/21 - 08:46:27

A Polícia Civil deflagrou no início da manhã desta quinta-feira (13) a Operação Desapega para desarticular uma associação criminosa especializada em aplicar golpes através de um site de vendas. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em bairros de Aracaju, Lagarto e Macambira.

Após quase oito meses de investigação, equipes da 9ª Delegacia Metropolitana chegaram a uma associação criminosa especializada em aplicar golpes através do aplicativo OLX.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em Aracaju e também nos municípios de Lagarto e Macambira.

O prejuízo até o momento gira em torno de R$ 30 mil. De acordo com a SSP, O grupo tinha como modo de ação criminosa a simulação de depósitos bancários para a aquisição de produtos anunciados por suas vítimas no aplicativo.

Em nota, a SSP diz que “os criminosos visualizavam os anúncios de venda de algum bem que os interessasse; principalmente, aparelhos celulares, TV, console de jogos e outros eletroeletrônicos. Eles mantinham contato com os anunciantes, demonstrando interesse na aquisição do objeto. Em seguida, marcavam encontro pessoal, negociavam valores e simulavam o pagamento mediante transferência bancária com uso de envelope vazio”.

A operação, batizada como ‘Desapega’, é resultado de mais de oito meses de investigação e contou com a participação de mais de 60 policiais civis nas três cidades.

Foto SSP