PRESIDENTE DA CÂMARA DE ESTÂNCIA SE RECUSA A ATENDER O SINDSEME









13/05/21 - 08:26:06

O Sindicato dos Servidores Públicos de Estância e Arauá (Sindseme) denunciou a falta de interesse do presidente da Câmara de Vereadores de Estância (CVE), Misael Dantas (PSC), que está há 45 dias sem responder o ofício de audiência solicitada pelo sindicato para tratar da Campanha Salarial 2021 dos servidores do órgão legislativo.

Desde março os trabalhadores aguardam uma posição adequada do presidente da Câmara. Na época, os servidores se reuniram virtualmente com a diretoria do Sindseme e fecharam a pauta que seria levada à mesa diretora da CVE.

Entre as demandas que seriam abordadas, estão as necessidades de aumento do auxílio-alimentação, da contratação de um plano de saúde e a efetivação de um plano de vacinação.

“É inadmissível que demandas tão urgentes e importantes para os trabalhadores sejam recusadas dessa forma pelo presidente Misael Dantas. Essa não é uma demanda individual, é uma demanda coletiva e que precisa de um diálogo democrático, como sempre foi feito pelo Sindseme com as gestões dos órgãos em que atua”, disse o presidente do sindicato, Carlito Lemos.

por Ascom Sindseme