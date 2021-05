Professor Bittencourt visita campus do IFS em Socorro e destaca os projetos desenvolvidos









Na última quarta-feira, 12, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) realizou uma visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) campus Socorro, para conhecer o Projeto “Escola de Portas Abertas”, que vem sendo desenvolvido pela Instituição de Ensino há 3 anos.

Na visita, o vereador também conheceu toda a estrutura do campus e conversou com os servidores da Instituição. De acordo com o parlamentar, a visita foi muito positiva.

“Foi uma boa visita. Fui recebido pelo professor Franco, diretor geral do campus Socorro, e pelo professor Marcos Pereira, responsável pela parte de tecnologia da Instituição. Conversamos sobre os projetos desenvolvidos e fiquei muito feliz, porque Socorro é parte da grande Aracaju e são cidades que diuturnamente se comunicam”.

Para Bittencourt, as atividades desenvolvidas pela Instituição de Ensino estabelecem uma relação muito positiva e intensa com a comunidade.

“Fiquei muito feliz em ver a estrutura, o conjunto de ações qualificadas e realizadas pelo IFS. O IFS de Socorro é uma instituição de porta aberta para a comunidade e estabelece interlocuções muito efetivas com o poder público municipal. Portanto, vi no IFS uma demonstração muito objetiva e completa de que é possível, cada vez mais, estreitar os laços das Instituições de Ensino, nesse caso de ensino superior, com a comunidade, a fim de que haja benefícios mútuos e recíprocos”, pontuou o parlamentar.

Para o Professor Franco, diretor Geral do Campus Socorro, a unidade tem se caracterizado pela forte parceria com a comunidade do Complexo Taiçoca. “Atualmente estamos desenvolvendo um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Socorro para o combate ao tabagismo. Estamos planejando para um momento mais propício uma feira para Jovens Empreendedores da comunidade. Além de abertura do espaço público para manifestações educativas e culturais”, destacou.

