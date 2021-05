Rafa Brites alonga os fios, fica ruiva e mostra reação de Felipe Andreoli. Apresentadora exibiu novo visual dos cabelos na web, na noite de quinta-feira (13)









13/05/21 - 23:09:56

Rafa Brites mudou o visual dos cabelos e apareceu com os fios ruivos na web. “Eu prefiro ser essa…. Complete a frase…”, escreveu a apresentadora, citando trecho da música Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas, para apresentar o novo visual dos cabelos.

“Deu 5 min e mudou”, escreveu o hair stylist Dougllas Dias. “Time é time, né? Somos um time amiga! Segurei a mão e fiz na make no final! Ela @rafabrites ficou linda demais @dougllas arrasou muito, ele tem um trabalho impecável e vocês sabem bem como sou super crítica e cuidadosa ao indicar profissionais, mas ele indico de olhos fechados!”k, ainda escreveu Mary Make, que ficou responsável pela maquiagem de Rafa.

Ela ainda postou vídeos fazendo a surpresa pro maridão, o apresentador Felipe Andreoli. “O que é isso cara?! Ô, filho, olha isso! ‘Que cabelo é esse, mãe?'”, diz Andreoli no vídeo, ao lado do filho do casal, Rocco (assista abaixo).

REDAÇÃO QUEM, DO HOME OFFICE

(Por Léo Gregório)