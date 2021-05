Saúde sem rumo nem direção









13/05/21 - 08:30:30

Por Adiberto de Souza *

O outrora bem estruturado Ministério da Saúde, hoje está mais bagunçado do que a casa da mãe Joana. Esculhambado pelo atual governo, particularmente na gestão do general Eduardo Pazzuello, o Ministério perdeu o rumo justo quando precisamos de um organismo bem azeitado para enfrentar a pandemia da covid-19. Alguns exemplos de desorganização saltam aos olhos. O que dizer da orientação dada para usar todo o estoque de vacinas na primeira dose e, em seguida, voltar atrás quando se percebeu que a Coronavac havia acabado? Outra loucura é esse vai e volta sobre a vacinação das gestantes e puérperas. Primeiro, o Ministério dizia que elas não poderiam ser imunizadas, depois autorizou a vacinação das gravidas e paridas e, em seguida, suspendeu a ordem anterior, porém deixou uma brecha para vacinar as gestantes e puérperas com comorbidades. Entenderam? Ninguém entende! E parece que vamos continuar assistindo essa esculhambação, pois, embora sendo médico, o novo ministro da saúde passa tanta confiança quanto um vendedor de banha de peixe-elétrico nas feiras do interior. Decididamente, estamos no mato sem cachorro. Só Jesus na causa!

Lula não vota

A base governista não aceitará que o ex-presidente Lula da Silva (PT) imponha um candidato ao governo de Sergipe. A advertência é do experiente deputado estadual Luciano Bispo (MDB), presidente da Assembleia. Ele reconhece que o senador Rogério Carvalho (PT) está entre os bons nomes da situação para disputar o governo estadual, mas daí a se aceitar que a candidatura dele seja imposta de fora pra dentro são outros quinhentos. E Luciano conclui sei raciocínio lembrando que, embora tenha grande aceitação entre o nosso eleitorado, Lula não vota em Sergipe. Crendeuspai!

Sob nova direção

Rosário do Catete tem um novo prefeito. O jovem Magno Viana Monteiro (Republicanos) substituiu, interinamente, o titular Antônio César Correia Diniz de Resende (PDT). Vítima da covid-19, o pedetista está internado na UTI de um hospital de Aracaju desde a última segunda-feira. Ao tomar posse, Magno disse que a gestão é impessoal e “precisamos caminhar unidos para promover a melhoria da qualidade de vida dos rosarenses”. Então, tá!

Acordão político

Quando não discutem em Sergipe sobre a sucessão estadual, os políticos tratam sobre o tema em Brasília. Ontem mesmo, três deputados federais e dois políticos sem mandatos e reuniram na capital federal para discutir sobre as eleições de 2022. Foi durante um almoço oferecido pelo deputado Gustinho Ribeiro (SD) aos colegas Fábio Henrique (PDT), Fábio Mitidieri (PSD) e aos ex-deputados André Moura (PSC) e Heleno Silva (Republicanos). A coloração política dos presentes ao rega-bofe permite suspeitar que Sergipe pode ter um grande acordão político em 2022. Home vôte!

Abaixo o racismo

Está agendado para hoje à tarde, um ato contra as mortes violentas de negros e negras. Promovido pelo Fórum de Entidades Negras de Sergipe e a Coalizão Negra por Direitos, o protesto marca o Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo e visa denunciar a crescente violência nas abordagens policiais, “indicando uma prática racista recorrente ao longo de séculos”. Será às 15h, na rua da Abolição, no bairro Novo Paraíso. Para participar da manifestação é obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos com álcool gel e que se mantenha o distanciamento social seguro. Prestigie!

Abra o olho

A exposição às telas de computadores, celulares e tablets por crianças e adolescentes pode afetar o sono, a atenção, o aprendizado, o sistema hormonal, a regulação do humor, o sistema osteoarticular, a audição e a visão. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, para crianças de 2 a 5 anos de idade, a recomendação é de uma hora por dia de permanência, ao todo, à frente de televisões, celulares, tablets e videogames. Acima dessa idade é recomendável o tempo de até duas horas. Vixe!

Omissão comprovada

Após o depoimento do mentiroso Fabio Wajngarten, ex-secretário de comunicação do governo federal, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) chegou à seguinte conclusão: “Apesar das mentiras e da vontade óbvia de proteger o amado chefe, Wajngarten também confirma: ocorreu grave omissão no processo de contratação de vacinas e existe um assessoramento paralelo ao presidente que é contrário à ciência”. O representante sergipano fez questão de lembrar que já são mais de 425 mil mortos vítimas da covid-19 no Brasil. Misericórdia!

No estaleiro

E o deputado federal Fábio Reis (MDB) testou positivo para a covid-19 pela segunda vez. O parlamentar conta que começou a sentir dores na garganta e indisposição: “Fiz o teste, deu positivo e, já na terça-feira, eu estava sem voz, tossindo um pouco e sentindo dor na face e nas costas”, afirmou o deputado nos stories em seu perfil do Instagram. Sérgio aproveitou para expressar sua gratidão por todo apoio que vem recebendo para sua recuperação. Melhoras, deputado!

Desigualdade tem cor

Neste 13 de Maio, vale a pena reafirmar que a desigualdade tem cor no Brasil. Vejam alguns exemplos: os brancos concentram os melhores indicadores, é a população que mais vai à escola e conclui o estudo. Segundo pesquisa do movimento Todos pela Educação, o desemprego é maior entre os negros (7,5%) e pardos (6,8%) que entre os brancos (5,1%). O trabalho infantil, maior entre pardos (7,6%) e negros (6,5%), que entre brancos (5,4%). A taxa de analfabetismo é 11,2% entre os negros; 11,1% entre os pardos; e, 5% entre os brancos. Cruz, credo!

Cativando pela boca

E o deputado federal Valdevan Noventa (PL) participou do café da manhã oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aos cerca de 60 deputados federais da Frente Parlamentar Evangélica. O comes e bebes aconteceu no 2º andar do Palácio do Planalto. Após a “boquinha”, Valdevan afirmou que o evento serviu para “o governo reconhecer a potência que é a Frente Parlamentar Evangélica”. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 30 de dezembro de 1921.

* É editor do Portal Destaquenotícias