Velhos fatos novos









13/05/21 - 00:01:56

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A movimentação política em torno das eleições de 2022 expõe “velhos fatos novos”. Os prováveis candidatos a deputado (estadual e federal), Senado e Governo abriram à fase de diálogo e não param de tratar sobre projetos para um pleito que deve acontecer em outubro do próximo ano, caso não haja alguma dificuldade para realização, em razão da Pandemia. No momento o País vive em clima de CPI do Genocídio, que tem servido de palanque para senadores que desejam disputar novos mandatos e se dividem entre direita e esquerda, visando o retorno de Lula ao Planalto e a permanência de Bolsonaro.

A CPI trata pouco da regularização das vacinas e de um trabalho eficiente para reduzir o número de mortos que assusta o Brasil, que não tem levado um problema grave a sério e deixa clara a tendência e objetivo de cada um dos seus integrantes.

O ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL), que se mantinha reservado, praticamente deixa vazar o seu projeto político. Vai disputar mandato, como todos já sabiam, mas surpreendeu quando revelou que também poderia ser a governador. Não se percebe estrutura para isso, em razão da formação de um bloco, mas o seu nome é citado no agreste e sertão como possível de integrar chapa majoritária. Quanto à migração para alguma aliança já estruturada, a sinalização é que ele – e seu partido – pode ir para a base aliada ao governador Belivaldo Chagas (PSD), para onde já está voltando o deputado estadual Zezinho Guimarães, está se filiando ao Partido Liberal.

Valmir inclusive mostra muito carinho pela possível candidatura a governador de Ulices Andrade, com quem voltará a conversar na próxima semana, com chances de bater o martelo em relação ao seu novo bloco político. Valmir também tem um bom relacionamento com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que está em trabalho para disputar o Governo. Tudo caminha para um entendimento, o que contraria o presidente do PSDB, Eduardo Amorim, que lança candidatura ao Senado e, embora não revele, gostaria de ter ao lado o senador Alessandro Vieira (Cidadania) a governador e Valmir de Francisquinho a vice.

Quanto à entrada de Valmir no bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas, o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, é o primeiro a aparecer. Adversário de Valmir em Itabaiana, Luciano Bispo é uma das figuras mais importantes da aliança. Realiza um trabalho positivo no comando da Alese e é um político que tem demonstrado absoluta fidelidade ao seu grupo, com total apoio da maioria. Não será fácil trocá-lo por Valmir, exatamente por tudo que fez e faz para manter a base unida e firme em seus projetos.

Luciano é um nome também citado para ser o vice de qualquer dos candidatos a governador indicado por Belivaldo Chagas e estará disposto a isso, embora anuncie sempre que seus desejo é a reeleição. Mas tudo isso são barafundas da política, que precisam de diálogo excessivo, humildade e reconhecimento de que a unidade mantém a força, desde que não se contamine o ambiente com vaidades estúpidas.

Valmir em Conversas

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), esteve em Brasília ontem e conversou com o presidente nacional do partido, Waldemar Costa Neto, sobre posição política em Sergipe.

*** Sobre candidatura, Valmir disse que está à disposição do grupo e pode disputar qualquer cargo e “sentar com o nosso grupamento em nível de Estado e depois vamos atrás de somação”.

Até a governador

Quanto à candidatura, Valmir diz que “até governador é possível, Quem sabe?”. Segundo ele, “depende da aceitação popular, o povo é que decide as coisas”.

*** Cada um dos partidos defende as suas candidaturas. “E o que falta para disputar o Governo do Estado? Os votos.”

*** Valmir pergunta: “mas se você tiver aceitação de 50 a 60% da população, não vai ser candidato? Deve ser sim. A gente está à disposição para disputar qualquer cargo, o de governador, senador, deputado, depende do eleitor”.

Apreço e amizade

Valmir de Francisquinho disse que não está em bloco nenhum. “A gente tem um partido, estamos caminhando, vamos ver de que forma vamos compor as eleições de 2022”.

*** – Tenho um apreço muito grande por Ulices Andrade e confio nele. Tenho amizade com o próprio Fábio Mitidieri que vai se colocando, disse.

Conversas com Ulices

Valmir já conversou com Ulices Andrade, terá novos encontros na próxima semana e a “gente deve estar começando a tomar algumas posições para qualquer candidatura por esses dias aí”.

*** – Acho que política é o caminho do dialogo e do entendimento e em política existe todas as possibilidades.

Luciano sobre Valmir

O presidente da Alese, Luciano Bispo, já se manifestou sobre o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, se vincular ao grupo governista,

*** – Não faço objeção, desde que ele vote no candidato do grupo, mas deixou claro: “no meu palanque ele não sobe e, graças a Deus, nem eu no dele.”

*** Tem um detalhe: se Valmir integrar a chapa majoritária, Luciano disse que não vota na chapa governista sob hipótese alguma.

Atuação de Rogério

Um petista de Sergipe que atua em Brasília disse: “o senador Rogério Carvalho (PT) está muito determinado com o projeto de disputar o Governo do Estado em 2022”.

*** – Ao mesmo tempo percebo que o senador está muito vinculado ao ex-presidente Lula, que já anunciou seu apoio à candidatura de Rogério em Sergipe.

*** O senador é quem trabalha na articulação de Lula a presidente, faz todas as articulações e tem a sua total confiança: “pode ser um dos seus superministros”, disse.

*** Esse tipo de informação chega à coordenação política de Rogério como uma tentativa de fazê-lo desistir da candidatura a governador.

Discutem boa pauta

Ontem, em Brasília, os ex-deputados André Moura e Heleno Silva, mais os deputados Fábio Henrique (PDT), Fábio Mitidieri (PSD) e Gustinho Ribeiro (SD) promoveram uma reunião.

*** Em pauta a discussão de ações conjuntas para ajudar Sergipe, através de um trabalho bem entrosado e voltado diretamente para os interesses do Estado.

Falam de política

Os cinco parlamentares não deixaram de falar sobre política e discutiram a possibilidade de todos eles se filiarem ao mesmo partido.

*** Avaliaram que formariam uma sigla forte. As legendas citadas foram Republicanos, PDT, PSL, Solidariedade e PSD.

*** O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, convidou o ex-deputado André Moura para ingressa no partido.

Emendas extras

Os chamados recursos originários de emendas extras do relator, que têm causado polêmica, também foram recebidos por deputados de oposição de Sergipe, na Câmara Federal.

*** Esses recursos servem para os deputados mostrarem obras de calçamento e adquirir tratores. Uma Prefeitura de Sergipe já tem 12 Patróis.

Daniele conversa

A delegada Daniele Garcia (Cidadania) confirma que tem conversado muito, ouvido opiniões, mas minha decisão não vai sair agora! Tudo sob avaliação ainda.

*** – Espero saber, por exemplo, quais serão as regras do jogo. Não sabemos ainda se haverá mudanças na legislação eleitoral.

*** O nome de Daniele é citado para deputada federal e, também, para o Senado.

Gualberto a federal

O deputado Francisco Gualberto vai deixar o PT, mas ainda não definiu a nova legenda. Diz apenas que continuará no bloco que sempre esteve, hoje liderado pelo governador Belivaldo Chagas.

*** Candidato decidido a deputado federal, Gualberto tem conversado muito com companheiros, para fortalecer sua candidatura em 2022.

*** – Mesmo respeitando o momento grave de uma pandemia, que atinge o povo.

Sobre Alessandro

Blog do Noblat diz que “quem melhor interrogou Wajngarten ate agora foi o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Wajngarten está em apuros”.

*** Noblat diz ainda que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) irá pedir quebra dos sigilos telefônico e telemático de Wajngarten.

Impede manobra

Rogério Carvalho diz “mpedimos mais uma manobra do Governo em tentar tumultuar os trabalhos na CPI da COVID-19 e afastar os interesses do povo brasileiro”.

*** – O desespero é tanto, que até deputada bolsonarista foi para CPI tentar impedir os trabalhos dos Senadores na CPI da Pandemia.

Shoppings exploram

Com todas as dificuldades provocadas pela Pandemia, a direção dos shoppings Riomar e Jardins, em Aracaju, deram este mês um reajuste de 30% nos alugueis das lojas, sem buscar qualquer diálogo com os empresários.

*** A maioria dos lojistas está começando a fechar as portas, principalmente no Jardins, porque não pode pagar, já que as vendas caíram 50%.

*** O Detran não tem mais lojas e o Banese vai fechar a agência nos Jardins.

Eduardo senador

O presidente de um partido disse ontem que o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) lançou-se como candidato ao Senado com o objetivo de “ser ouvido e chamado para conversar”.

*** O Patriotas conversou com Eduardo e foi o único partido até agora. O PSDB quer uma aliança com o Cidadania. O que parece impossível.

Renan e o Teiú

Subtenente Edgar Menezes diz: “O Renan Calheiros (MDB) pedir a prisão de alguém é o mesmo que um Teiú chocar os ovos de uma galinha”.

*** E continua: “O detalhe é que o Teiú se alimenta de ovos de aves…”

Um bom bate papo

Katarina Feitoza – Estou vice-prefeita e esse é meu projeto. Foi para isso que fui eleita. Meu projeto político é esse para os próximos quatro anos.

Roberto Requião – Nosso Brasil precisa de um programa eficiente que restabeleça a democracia, valorize o trabalho e a soberania brasileiras!

Revista Fórum – Bolsonaro prefere ir a encontro com Amado Batista a ir à reunião com Pfizer para comprar vacinas.

Coronavírus Brasil – Segundo o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, não há mais previsão de chegada de insumos para CoronaVac.

Noah Shuster – Flávio Bolsonaro mandou “se fuder” em pleno Senado Federal. Se isso não é quebra de decoro, eu não sei mais o que é.

Milton Dinardi – Para que um marqueteiro como João Santana quando Lula tem um genocida para fazer campanha para ele.

O Coringa do Bem – A agenda que resta a Bolsonaro é encampar esse tal de voto impresso e tumultuar o processo eleitoral.

Afro Revolt – O ex-prefeito Celso Pitta havia sido preso numa CPI por desacato, depois a galera reclama quando a gente fala que com os negros tudo é diferente.