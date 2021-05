Vereador quer vacinação de pessoas com deficiência relacionada à locomoção seja em domicílio









13/05/21 - 10:42:17

Preocupado com a dificuldade que algumas pessoas têm para se locomover até os pontos de vacinação oferecidos pela Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), o vereador Ricardo Marques (Cidadania) apresentou um Projeto de Lei para que a vacinação de pessoas com deficiência relacionada a locomoção seja feita em domicílio.

De acordo com o texto do projeto, mediante cadastro prévio a ser administrado pela Secretaria Municipal da Saúde, qualquer pessoa contida nos grupos de risco, que seja enquadrada como portadora de deficiência relacionada à locomoção, nos termos da Lei Federal n° 13.146/2015, poderá agendar a imunização contra a Covid-19 em domicílio, devendo apresentar as devidas justificativas.

“Estamos sendo sensíveis a esta causa porque sabemos da dificuldade que estas pessoas têm para se deslocar, então nada mais justo que a prefeitura ofereça a vacinação contra a Covid na casa destas pessoas. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê o atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação nos casos de saúde, no entanto não garante a vacinação em domicílio, por isso apresentamos a proposta”, explica o vereador.

Outro item do projeto prevê a obrigatoriedade de o Município de Aracaju disponibilizar postos de vacinação, de acordo com calendário a ser fixado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos bairros onde concentram bolsões de pobreza na capital. “Este item tem como base os locais mais afastados na Zona Norte e Zona Sul de Aracaju onde as pessoas mais carentes não possuem condições financeiras para se deslocarem aos locais de vacinação, possibilitando o acesso da população e regionalizando a imunização contra a Covid-19”, conclui Ricardo Marques.

