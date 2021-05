Vice-prefeita visita instalações da Emsurb e destaca serviços nos períodos de chuva









13/05/21 - 16:33:38

Durante esse período chuvoso, a Prefeitura de Aracaju mantém diversas equipes, de órgãos diferentes, em alerta. Uma das pastas demandadas é a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), onde a vice-prefeita Katarina Feitoza esteve nesta quinta-feira, 13.

Ela se reuniu com o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, e com o diretor de Operações, Bruno Moraes. No encontro, ambos explicaram que a Empresa, durante as chuvas, realiza não apenas ações paliativas, mas principalmente preventivas.

O trabalho da Emsurb, nesse caso, é voltado para o monitoramento de canais, já que a limpeza é regular e prévia e intensificada antes do período de chuvas; recolhimento de árvore e galhos por queda, além do atendimento às demandas encaminhadas pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec).

A vice-prefeita ressaltou a importância desses serviços da Empresa. “Hoje, tenho outra visão quando chove, por exemplo. Porque hoje sei que o Município mobiliza muitas pessoas e órgãos durante uma chuva. A administração é muito cuidadosa com as ações desse período”, analisa Katarina.

De acordo com ela, isso revela a importância, também, de ter pessoas certas para estar nesses locais, nessas pastas. “Vejo que Edvaldo busca colocar pessoas que têm uma visão mais humana nesses postos, pessoas que realmente entendem que estão cuidando da casa de todos”, ressalta.

Segundo Luiz Roberto, apesar de as ações da Emsurb irem criando uma cultura nova nas pessoas, ainda é preciso conscientizar melhor a sociedade. “É um trabalho constante junto à população”, afirma o presidente.

Serviços

Katarina aproveitou o encontro para conhecer o meliponário mantido no Parque da Sementeira, onde fica a sede da Emsurb, e também a Farmácia Viva.

A comitiva também visitou um dos quatro Ecopontos criados pela administração municipal, localizado no bairro Coroa do Meio.

“A Emsurb é uma grande ferramenta da nossa gestão, com serviços que chegam diretamente aos aracajuanos, melhorando suas vidas, seja em períodos chuvosos ou não. Parabéns a todos que fazem a Empresa, especialmente a Luiz Roberto”, destaca.

Foto: Jamisson Souza