Zezinho Sobral trabalha pela melhoria do abastecimento de água no interior









13/05/21 - 16:50:58

No povoado Tatu, em Japoatã, deputado foi verificar andamento de obras do poço artesiano da Deso

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve no povoado Tatu, em Japoatã, para acompanhar as obras de melhorias do sistema de abastecimento de água executadas pela Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (Deso). A ação é mais um resultado do intermédio do parlamentar ao órgão, demandado pela população japoataense através do vereador Cássio Matheus e os ex-vereadores Rafael Almeida e Ozineide Gomes.

“Em março, fomos à Deso apresentar o problema ao diretor-presidente Carlos Melo, que foi solícito e, na ocasião, sinalizou que o novo poço seria interligado com a caixa para servir a comunidade. Estamos em maio e, de fato, as obras já estão acontecendo e ficamos muito gratos. A ligação do novo poço do povoado Tatu resolverá o problema da falta de água e reforçará a distribuição na sede do município”, afirmou Zezinho Sobral, ressaltando a importância do sistema de água para beneficiar as famílias locais.

“O abastecimento de água é muito importante para os moradores de Japoatã, para os povoados, para a saúde pública e a agricultura. Neste momento, em que todos atravessam a pandemia, a água é um item vital e não pode faltar”, complementou.

O deputado fez um agradecimento ao empenho e à soma dos esforços conjuntos da comunidade para solucionar a demanda tão essencial para beneficiar os moradores do povoado Tatu. “Parabenizo todos aqueles que se envolveram conjuntamente para atender: Governo, Prefeitura, Câmara e Assembleia. Agradeço ao amigo Hélio, que liberou um galpão para acomodar os canos da Deso que estão fazendo a ligação do novo poço artesiano e, assim, melhorar a vida da comunidade. Parabenizo a determinação do vereador Cássio, dos ex-vereadores Rafael e Ozineide e de toda a comunidade. Contem sempre com meu intermédio”, ressaltou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria