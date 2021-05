Belivaldo anuncia convocação de aprovados em concursos das polícias militar e penal









Plano de testagem para detecção da Covid-19 será apresentado na reunião do Comitê Técnico-Científico, prevista para próxima quinta-feira, 20

Em entrevista ao Jornal da Fan, na manhã desta sexta-feira (14), o governador Belivaldo Chagas reforçou a necessidade de envolvimento dos municípios nas ações de combate à Covid-19. O governador ainda repercutiu as últimas medidas adotadas pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae).

O plano de testagem ampla para detecção da Covid-19 será apresentado na reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), prevista para a próxima quinta-feira (20). Segundo Belivaldo, a ideia é uma testagem mais qualificada. “Os municípios têm recebido recursos para Covid-19. Então, a gente vai tentar envolver os municípios na compra de testes para testar mais a população. O que a gente quer é estreitar a parceria para iniciar uma testagem maior, a começar em dez municípios e depois ir ampliando aos 75 municípios. Porém, inicialmente, queremos fazer por região para termos uma atuação mais precisa”, explicou.

Belivaldo ressaltou que com o aumento da testagem, espera-se diminuir a disseminação do vírus. “A partir do momento que o cidadão é identificado como um portador do vírus, ele precisa evitar estar circulando, mesmo que esteja assintomático”, pontuou.

O governador falou ainda da possibilidade de medidas mais específicas nos municípios mais problemáticos, já a partir da próxima reunião do Comitê. “É possível, também, a partir da próxima reunião do Comitê que tenhamos decisões diferenciadas em função da gravidade de cada município”.

Com relação às últimas medidas adotadas, Belivaldo disse que a principal decisão foi manter as restrições. “Infelizmente, nós ainda estamos com números altos, em relação a óbitos e a novos casos. A alteração apenas que fizemos foi de suspender em alguns dias o Toque de Recolher, mas mantendo nos dias de quinta, sexta e sábado. O que a gente observa em relação ao toque de recolher é que evita, a partir de certo horário, aglomerações, porque você faz com que as pessoas fiquem mais em casa, mas você acaba conseguindo também a diminuição dos acidentes de trânsito e assim a procura pela assistência hospitalar. Dentro de trauma, isso acaba ajudando com relação aos médicos e à atualização de insumos que são necessários para tratar os pacientes com Covid-19”.

Considerando o panorama da Covid-19 no estado, Belivaldo disse que os cientistas atribuem a estabilidade dos casos ao surgimento das novas cepas. “Essa novas cepas estão causando este momento crítico. Sergipe como está com a cepa chamada P. 1 em nível elevadíssimo. Ela é mais agressiva, extremamente violenta e atinge principalmente os jovens”, alertou.

Orla Sul

Belivaldo Chagas anunciou também que Governo do Estado fará a entrega da primeira etapa da urbanização da Orla Sul no dia 27 de maio. “Apesar da pandemia, estamos com o Estado avançando. Estamos com empreendimentos sendo realizados, o Estado voltou a investir, as rodovias estão sendo recuperadas. No dia 27 de maio, vamos inaugurar a primeira etapa da Orla Sul, sem aglomeração. Aquele espaço conhecido por todos nós como o banho doce está a coisa mais linda. Portanto, é uma ação voltada para o turismo, porque nós olhamos desde o primeiro momento para aquela área, no intuito de alavancar essa mola mestra que é extremamente importante para Sergipe, que infelizmente, por conta da pandemia, tem sido um dos setores mais afetados” , disse o governador.

Convocação

Questionado sobre a convocação dos aprovados em concursos, Belivaldo disse que a previsão é de que o anúncio seja feito já nas próximas semanas. “Estamos trabalhando para poder convocar policiais militares e agentes penitenciários, agora, com nova denominação de policial penal, há necessidade de enviar projeto de lei para Assembleia Legislativa para alterar essa nomenclatura. Mas já definimos a quantidade e, nas próximas semanas, vamos anunciar”, informou.

Hospital da Criança

Sobre o Hospital da Criança, o governador disse que há previsão para que o funcionamento da unidade inicie a partir de agosto. O equipamento é fundamental para atenção à saúde pediátrica com mais espaço e maior resolutividade, para atendimento de baixa e média complexidade e vai funcionar em parte do prédio onde funcionou a antiga Maternidade Hildete Falcão Batista. “Estamos finalizando o processo de aquisição de equipamentos e seleção das pessoas. Em breve, o estado terá o primeiro Hospital da Criança de Sergipe”, concluiu Belivaldo.