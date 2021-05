Belivaldo diz que trabalhou para pagar em dia o salário de Daniele e que é preciso que o PT tente recuperar espaço









14/05/21 - 12:42:52

O governador Belivaldo Chagas (PSD) concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira (14) para explicar sobre as decisões tomadas pelo Comitê Técnico-Científico em Sergipe e aproveitou para falar sobre política.

Dentre as decisões tomadas, Belivaldo informou estará sendo realizado uma testagem da covid-19 em massa nos municípios da capital e do interior do estado para poder saber o número de pessoas que podem estar sendo contaminadas.

Durante a entrevista que concedeu radialista Narciso Machado, o governador comentou sobre o pagamento em dia do funcionalismo público e não perdeu a oportunidade de responder a um comentário feito pela delegada Daniele Garcia, de que o governador poderia ter usado os recursos enviados pelo Governo Federal para pagamento da folha de servidores. “Estamos pagando porque de forma responsável, porque colocamos as contas do governo. Estou pagando o salário de Daniele em dia, porque trabalhei para isso”, afirmou o governador.

Belivaldo também falou sobre as eleições de 2022, afirmando que “eu não posso deixar o Estado para discutir sucessão em plena pandemia. Ninguém está proibido de se movimentar”.

Quanto a candidatura ao governo do Estado em 2022, Belivaldo afirmou que no momento certo “vou ouvir o grupo se o grupo falar que não aceita a candidatura do PT e o PT quiser ter candidato, eu vou ter que dizer que o PT terá que desembarcar”, ou seja, Se o PT decidir lançar um nome sem o aval do grupo encabeçado por, ele terá que entregar os cargos.

O governador também lembrou o momento em que o PT não apoiou a reeleição de Edvaldo Nogueira (que venceu no primeiro turno”, optando por uma candidatura própria com o nome de Márcio Macedo. “Eu só lamento a atitude que o PT tomou. Até eu fui atingido pelo então candidato Márcio Macedo, que esqueceu que o PT faz parte do governo. Se o PT não me indicou o nome de Márcio para ocupar uma secretaria foi por quê não quiseram. É preciso que o PT tente recuperar o seu espaço”, lembrou o governador.