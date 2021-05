Bens inservíveis do convênio ITPS/Inmetro serão disponibilizados em leilão









14/05/21 - 15:49:05

No dia 19 de maio, a partir das 12h, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) fará um leilão dos bens inservíveis que fazem parte do convênio com o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). Por causa da pandemia provocada pela Covid-19 e da necessidade de medidas de biossegurança, o leilão será realizado na modalidade eletrônica, por meio do site www.sevidanesleiloeira.com.br.

São 17 lotes compostos por diversos itens, entre eles, veículos, equipamentos de informática, aparelhos telefônicos, aparelhos de medição e orientação, aparelhos energéticos, aparelhos e utensílios domésticos, calculadoras, máquinas de escrever e câmeras fotográficas. O leilão possui ainda bens dos órgãos delegados do Inmetro no Rio Grande do Sul, Goiás e Santa Catarina. Clique aqui para acessar o edital com todas as informações.

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, revela que o leilão de bens inservíveis é parte de um projeto de reorganização do patrimônio do ITPS. “Através de um trabalho de catalogação dos bens do Instituto, identificamos os itens que não apresentavam mais serventia para as nossas atividades e que poderiam ter destinação legal através de leilão. Com isso, reorganizamos o nosso patrimônio e proporcionamos a liberação e o reaproveitamento para novos fins dos espaços que antes estavam ocupados por esses materiais”, explica.

A visitação pública dos lotes pode ser realizada nos dias 17 e 18/05, das 8h às 13h. Os interessados deverão se dirigir ao Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), especificamente, à Gerência de Apoio Administrativo (Geaad), que fica na rua Campo do Brito, nº 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Como participar

Poderão participar do leilão pessoas físicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), e pessoas jurídicas, inscritas e regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Os participantes devem se cadastrar no site www.sevidanesleiloeira.com.br. O período para credenciamento é até 48 horas de antecedência ao início do leilão.

Dúvidas sobre o leilão poderão ser esclarecidas com a leiloeira por meio do telefone (79) 99978-5089 ou do e-mail contato@sevidanesleiloeira.com.br; ou no ITPS por meio do telefone (79) 3179-1911 e geaad@itps.se.gov.br. O edital poderá ser consultado pela internet nos endereços www.sevidanesleiloeira.com.br e www.itps.se.gov.br.

Por Verlane Estácio