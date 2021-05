EDVALDO RECEBE ANDRÉ E AGRADECE APOIO PARA LIBERAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS









14/05/21 - 13:52:25

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na manhã desta sexta-feira, 14, o ex-deputado federal André Moura. Na ocasião, o gestor municipal agradeceu ao ex-parlamentar pelo apoio dado em Brasília para a destinação de 40 mil cestas básicas à capital sergipana, através do Ministério da Cidadania. Secretário de Representação do Governo do Rio de Janeiro em Brasília, André Moura reforçou a solicitação do município em reunião com o novo ministro da pasta, João Roma.

“Estamos com um pleito de 40 mil cestas básicas para Aracaju no governo federal e a interferência do ex-deputado foi muito importante porque estava parado e a partir da ida dele ao Ministério da Cidadania o processo vai andar. Temos a esperança de que iremos receber as cestas, inclusive, com a presença do ministro em Aracaju. Então, quero agradecer a André, que quando líder do governo federal foi um grande parceiro, ajudando de maneira significativa a Prefeitura e, mesmo não tendo mandato atualmente, esteve em Brasília para pedir por Aracaju, junto a outros deputados. Então estou muito feliz”, destacou Edvaldo.

O ex-deputado federal elogiou a postura do prefeito de Aracaju no enfrentamento à pandemia e reiterou que “a parceria continua”. “Nossa reunião com o ministro João Roma foi muito boa. O ministro assumiu o compromisso conosco e ficou ajustado que nos próximos 15 dias ele virá a Aracaju fazer a entrega das cestas e também para apresentar ao prefeito dois novos programas, para que Aracaju possa fazer parte. Também falamos sobre o trabalho que o prefeito tem feito com relação ao enfrentamento à pandemia, os números e a eficiência do trabalho e o ministro ficou muito feliz”, declarou André Moura.

Fotp Ane Lícia Menezes