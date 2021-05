FAMES busca parceria com o Banese para melhoria da Educação da rede municipal









14/05/21 - 16:03:59

O presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Christiano Cavalcante, juntamente com o assessor técnico, Jorge Teles e o convidado, mestre em Políticas Públicas, Paulo Lira, apresentaram nesta sexta-feira, 14, ao Banco do Estado de Sergipe (Banese), de forma virtual, na ocasião, representado pela gerente da Área de Governo, Tais Rios, uma proposta de parceria entre a instituição e a Federação, para a execução de projeto voltado ao desenvolvimento da Educação Básica da rede pública municipal, que tem o objetivo de alavancar a educação dos municípios através da capacitação de gestores e investimentos estruturais.

O presidente da FAMES revelou que o fato de o Banese exercer o papel social e manter vínculo com os municípios, representa um quesito fundamental para a formação da parceria. “A gente desenvolveu esse projeto para propor ao Banese. Como o banco trabalha o social e está presente em todos os municípios do estado de Sergipe, seria essencial a participação do Banese”, disse Christiano, ponderando a relevância do projeto que pretende melhorar a qualidade da educação no estado de Sergipe.

O assessor técnico, Jorge Teles, introduziu o conceito do projeto que de acordo com ele, não é inovador, mas que apresenta significativos resultados em outros estados, a exemplo do Ceará, que obtém expressivos resultados nas avaliações educacionais.

O mestre em Políticas Públicas, Paulo Lira, que está em Sergipe a convite da FAMES, explicou sobre as mudanças e vantagens do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que propicia o momento certo para a execução do projeto, já que os municípios passarão a receber o recurso da complementação da União. “O propósito da parceria é promover a capacitação dos gestores escolares e educacionais, secretários e equipes de finanças, de forma que a educação básica funcione de forma sincronizada, obviamente, com os próprios prefeitos”, pontuou o mestre.

Além da capacitação dos gestores, o projeto pretende investir na estruturação das escolas da rede pública municipal, a exemplo da introdução da educação digital, através da aquisição de tablets para serem distribuídos na rede municipal de ensino.

A gerente da Área de Governo do Banese, Tais Rios, elogiou a iniciativa da Federação e propôs realizar a apresentação do projeto ao presidente do Banco, Helom Oliveira. “Esse projeto é muito interessante e vai trazer muito benefício para o estado. Eu vou ser uma incentivadora e apoiadora para que o Banco de fato invista neste projeto”, declarou a gerente.

