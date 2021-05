FAMES PROPÕE PARCERIA À SEDUC QUE PRETENDE PROMOVER A EDUCAÇÃO BÁSICA









14/05/21 - 06:06:04

Representando a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), o assessor técnico, Jorge Teles, juntamente com o mestre em Políticas Públicas, Paulo Lira, participaram de uma reunião com o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe (SEDUC), Josué Modesto, nesta quinta-feira, 13, para tratar sobre proposta de parcerias e projetos entre a entidade e a SEDUC, com o objetivo de promover o desenvolvimento da Educação Básica Pública dos municípios e do estado.

O mestre em Políticas Públicas, Paulo Lira, ressalta que a articulação e a simultaneidade entre a secretaria estadual de Educação e os municípios são pontos fundamentais para o fortalecimento da educação, principalmente, com o avanço e alterações do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). “A complementação da União indexada ao Valor Aluno Ano Total (VAAT), rendimento, estabelece como um dos condicionantes a existência e o fortalecimento do regime de cooperação entre estados e municípios”, pontuou Paulo Lira.

Após o primeiro contato sobre a tratativa, a expectativa é de que a FAMES, através da articulação com os prefeitos de Sergipe, realize capacitações através de uma trilha de conhecimento a ser percorrida por técnicos e gestores municipais para o fortalecimento de toda a rede pública de Educação.

O assessor técnico, Jorge Teles, avaliou o encontro. “O secretário foi bem receptivo e enalteceu o trabalho que a FAMES vem realizando e colocou a Secretaria à disposição para a construção da parceria, para que possa fortalecer a educação no âmbito dos municípios e o estado de Sergipe”, disse o assessor.

Fonte e foto assessoria