ITABAIANINHA ATINGE 99% DE EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA COVID-19









14/05/21 - 05:32:20

Em um esforço contínuo para dar celeridade à vacinação contra a Covid-19, o município de Itabaianinha alcançou mais uma posição de destaque e ficou entre os municípios com o maior percentual de imunizados com a primeira dose no Estado, em relação à sua população.

Os dados constam na plataforma Vacinômetro, do governo do Estado. O município assumiu a terceira posição com 99% de aplicações realizadas, levando em consideração a primeira dose somente.

“Nossas equipes estão diariamente nas ruas promovendo campanhas e mutirões de vacinação, inclusive nos finais de semana. Todo esse empenho e dedicação, vem trazendo resultados positivos e colocando Itabaianinha mais uma vez como referência no quesito vacinação”, pontuou o prefeito Danilo de Joaldo.