Laércio entra em campo e abre o leque de conversas como candidato ao Governo. Já esteve com Fábio e André Moura









14/05/21 - 22:21:20

Por Diógenes Brayner

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) entra em campo e inicia conversas para se colocar à disposição da base aliada como candidato a governador ou senador, nas eleições de outubro de 2022. Está conversando com lideranças políticas da capital e interior, e tem apoio total de pelo menos 15 prefeitos ligados a ele em Sergipe.

Nesta sexta-feira (14), Laércio revelou que terá novos contatos e reuniões, no decorrer das próximas semanas, com mais lideranças políticas do Estado, além de conceder algumas entrevistas. Ele admitiu que estivesse adotando a posição de se expor ao eleitorado como candidato majoritário e fará um trabalho para ocupar posições que revelem sua intenção de estar na chapa do grupo que integra.

– Vou seguir o conselho do governador Belivaldo Chagas que disse: “quem quiser ser candidato tem que se mexer”. Sorrindo, ele disse: “estou me mexendo”.

Laércio Oliveira conversou essa semana com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) – que também se apresenta como candidato à sucessão estadual – e com o ex-deputado André Moura (PSC), que demonstra interesse em disputar o Senado Federal. Uma observação: os três são naturalmente candidatos a deputado federal, caso seus nomes não tenham a preferência do bloco governista, ao qual estão vinculados.

Durante a conversa, Laércio, André e Mitidieri consideram que é importante manter a unidade e esperar a decisão de toda a base aliada e escolha definitiva do governador Belivaldo Chagas, embora se atenham à flexibilidade natural na política, mas têm que amadurecer posições adotadas por cada um, através da ampliação de conversas. Admitem que tenham que aceitar pacificamente a escolha de um ou de outro.

Sobre pesquisas – O deputado Laércio Oliveira disse, ainda, que as pesquisas de avaliação de pré-candidaturas que estão sendo divulgadas, sem que seu nome seja citado, “não me preocupam porque deixam claro que não representam à vontade do povo. São incipientes e ainda está muito cedo para essas avaliações de prováveis candidaturas. São extremamente precoces”.

Laércio admitiu que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) foi extremamente deselegante “comigo ao falar de que todos os políticos são farinha do mesmo saco”. Alessandro chegou a dizer que Laércio Oliveira “é meu amigo, mas tem compromissos com o Governo e em razão disso não faria nada”. Segundo Laércio, “não existe isso, porque as atividades empresariais não influenciam nisso”. Insistiu em dizer que as declarações de Alessandro foram “pesadas, inconvenientes e deselegantes”.

O parlamentar disse ainda que tem o senador em sua cota de relacionamento pessoal e conversava sempre com ele em relação à contextualização no Estado. Acha que o senador não poderia – e nem pode – generalizar todos os políticos, classificando-os como farinha do mesmo saco.

Laércio Oliveira vai continuar os seus contatos com lideranças e terá uma conversa com o ex-governador Jackson Barreto já nesta próxima semana.