Pré-Universitário Seduc: disponível programação de mais uma semana de aulas









14/05/21 - 11:24:21

Será a nona semana de videoaulas transmitidas pelo canal do YouTube Educação Sergipe e retransmitidas, posteriormente, pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2)

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) disponibiliza a programação da nona semana de videoaulas para estudantes do Pré-Universitário Seduc, as quais serão transmitidas pelo canal do YouTube Educação Sergipe, no período de 17 a 22 de maio, das 19h às 22h. As aulas serão retransmitidas, posteriormente, pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2).

Os alunos poderão acompanhar o conteúdo didático por meio do canal exclusivo da Educação Sergipe, concomitantemente ao calendário pedagógico da comunidade escolar na qual está inserido, se for estudante do Ensino Médio da Rede Pública Estadual. É possível visualizar o horário e as matérias que irão ao ar no link:https://cutt.ly/MbHK9Kf

No sentido de dar continuidade às aulas interrompidas pela pandemia, a equipe do Preuni se debruçou na elaboração e oferta de aulas remotas com plantões no YouTube, disponibilização de simulados online, Revisões Geral e Final, com transmissão pela TV Alese, além de uma série de ações para integrar os alunos no ambiente virtual, a exemplo de lives no Instagram e a disponibilização do Planejamento Semanal de Estudos.

Consolidado como um dos melhores cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Estado, o programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc), possui 5.445 vagas que foram ofertadas e preenchidas por meio de sorteio público eletrônico, um aumento de 18,03%, se comparado com o mesmo período de 2020.

Além da gratuidade, do material didático, dos professores, os índices de aprovação em universidades e fortalecimento das aulas remotas do Pré-Universitário da Seduc são alguns dos motivos pelos quais há o crescimento na procura pelo curso preparatório do Governo de Sergipe. O programa tem por objetivo promover a melhoria das condições de acesso ao ensino superior dos alunos do ensino médio da rede pública estadual, bem como daqueles egressos das escolas públicas, garantindo os conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas potencialidades.

Ao longo de 20 anos o Preuni vem crescendo de forma quantitativa e qualitativa, como explica a coordenadora geral do programa, professora Gisele Pádua. “Em 2021, tivemos o pedido de inclusão de mais três municípios, e passamos de 42 para 44 polos. A nossa demanda no polo de Itabaiana também é muito grande e a gente avaliou como positiva a ampliação de vagas nesse polo. A nossa maior motivação é atender aos estudantes concluintes e egressos com uma equipe de professores preparada para trabalhar com o Enem. Além das 5.445 vagas físicas, estamos atendendo estudantes que não conseguiram ser contemplados. Ao longo dessas primeiras semanas, o número de visualizações já ultrapassa os 40 mil”, informou.

Fonte e foto assessoria