PREFEITO DE RIBEIRÓPOLIS RELATA DESAFIOS DO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19









14/05/21 - 16:24:50

O prefeito do município de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL) concedeu entrevista na noite da última quinta-feira, 14, ao portal 93 Notícias por meio do quadro Dialoga Sergipe apresentado pelo jornalista Carlos Eloy. A entrevista foi transmitida por meio de todas as plataformas do site, e na oportunidade, Rogério utilizou o espaço para pontuar assuntos como os desafios no combate à pandemia da covid-19 e sua trajetória na política.

Entre os assuntos da conversa, Rogério foi questionado sobre como estão sendo as estratégias de Ribeirópolis no combate à pandemia da covid-19, em resposta, ele explicou algumas medidas tomadas pelo município para conter o vírus, inclusive a instalação de barreiras sanitárias nas saídas da cidade.

“Na ação das barreiras eram feitas a aferição de temperatura, as pessoas eram inspecionadas quanto ao uso de máscaras e também distribuição de álcool em gel nos estabelecimentos. Eram passadas à população orientações educativas sobre evitar a circulação na cidade sem necessidade e coisas desse tipo”, pontuou o prefeito.

Rogério ainda explica que em casos de pacientes que apresentavam sintomas da covid-19, estas eram encaminhadas às referentes unidades de referência para serem atendidos e medicados.

De acordo com ele, Ribeirópolis foi um dos únicos municípios no estado de Sergipe a adotar as barreiras como medida de combate e prevenção. “A decisão de instalar as barreiras sanitárias foi tomada diante da preocupação de reforçar as medidas restritivas”, completou.

Vacinação em Ribeirópolis

Segundo o prefeito, toda a faixa etária acima de 60 anos já está totalmente vacinada. “Estamos aguardando a secretaria de estado definir o cronograma para avançarmos para outras idades, pois não podemos definir prazos de forma avulsa. Temos de garantir que aqueles que tomem a primeira dose também possam tomar a segunda sem que haja falta”, disse.

Para que outras idades abaixo de 60 possam tomar, Rogério explicou que está aguardando as decisões da secretaria do estado ao qual desde o início segue e respeita as orientações e utilizou a oportunidade para reconhecer o esforço da equipe da secretaria de saúde do município de Ribeirópolis.

“Ressalto aqui o excelente trabalho da enfermeira e secretária da saúde, Irene Portela, ao qual é muita dedicada e comprometida em realizar o melhor da vacinação para o município em conjunto com sua equipe”, enfatizou.

Fonte: Governo Municipal de Ribeirópolis