PT indica Rogério para tratar da sucessão

14/05/21 - 00:40:41

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Partido dos Trabalhadores chega à dianteira em relação ao nome do candidato que vai disputar as eleições a governador do Estado em 2022. O PT reúne hoje, em Aracaju, o seu Diretório Regional e vai colocar em debate o nome do senador Rogério Carvalho para a sucessão estadual. Não tem muito que debater, palavra usada para fortalecer o método petista de escolha, porque já está definida a candidatura, sem qualquer contraponto.

Com a oficialização da indicação prévia o PT aprova que Rogério Carvalho converse com o governador Belivaldo Chagas (PSD) e conduza a articulação para 2022. Não é uma antecipação, mas a fixação de quem deve tratar sobre o assunto em qualquer instância e desmanchar alguns comentários de que Rogério Carvalho pode desviar o objetivo de disputar o Governo, que vem sendo feito por segmentos do mesmo bloco e que caminha para se tornar oposição.

Rogério Carvalho é bom articulador político e conduz o projeto do partido de forma a não deixar dúvidas quanto ao estilo diplomático de adotar decisões. A conversa com o governador Belivaldo Chagas deve acontecer em setembro, mês que o bloco do Governo inicia definitivamente os contatos políticos, visando as eleições de 2022. A informação é que o senador vai comunicar a sua candidatura, mas há comentários, entre petistas, de que será feita uma avaliação das condições de cada provável candidato, da solidez do bloco e de sua estrutura política, quando Rogério vai tentar expor melhores condições para que seja ele o nome da aliança ao Governo em 2022.

No grupo de apoio ao Governo o comentário é que o nome para a sucessão será outro, com a opção do Partido dos Trabalhadores de permanecer na aliança e apoiar o nome sugerido pela maioria, que provavelmente não será do PT. O cenário do momento é que Rogério Carvalho cumprirá o papel legítimo de anunciar candidatura, independente do que pense a base eleitoral, fazendo com que o partido deixe o grupo e desocupe os espaços. Essa é a fotografia que se revela agora e que não tende a mudar até setembro, em razão de posições e decisões absolutamente claras.

Edvaldo sempre citado

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) continua recebendo incentivo de amigos, inclusive de algumas lideranças que influenciam na escolha do candidato ao Governo em 2022, para que dispute a sucessão estadual.

*** Um dos seus aliados diz que publicação de pesquisas tem mostrado uma boa posição do prefeito à sucessão estadual e “acho que ele não pode ignorar”.

*** O certo é que se houver consenso do grupo em relação ao seu nome como candidato Edvaldo vai topar.

*** Segundo ainda esse seu aliado, o prefeito não será fator de desunião do bloco, mas não abre mão de discutir o processo sucessório.

Sobre a vice-prefeita

Kataria Feitoza falou sobre ser vice-prefeita de Aracaju: “É uma experiência nova. Não mudei de profissão, sou delegada, mas estou vice-prefeita de Edvaldo Nogueira”.

*** – Acredito nesse novo ciclo como uma nova oportunidade. Estudando, colaborando para ser útil ao povo de Aracaju, disse.

*** – Analisei bastante a possibilidade de ser vice-prefeita e descobri que existe essa vocação para a política dentro de mim.

Com olho em abril

Katarina está começando a atuar na administração e tem participado de reuniões, visitado setores do município e adotando providências.

*** A informação é que ela começa a participar mais ativamente de decisões do município, como se desse os primeiros passos para, se precisar, ocupar o mandato em abril.

Valmir com Waldemar

Ao lado do filho, deputado Talysson Costa, o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) reuniu-se ontem, em Brasília, com o presidente nacional do Partido Liberal, Waldemar Costa Neto.

*** Valmir considerou a reunião com Waldemar muito boa: “excelente mesmo e eu não esperava que fosse assim tão proveitosa”.

*** Valmir marcou para hoje uma reunião com alguns membros do PL, para discutir o assunto que foi tratado com o presidente nacional.

Sobre racismo

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que por conta de uma triste herança histórica, nasceu o racismo estrutural, que nada mais é do que a discriminação por raça.

*** Para Mitidieri, “precisamos combater esse problema nacional. Diga não a qualquer tipo de preconceito”!

Investigar ministro?

O deputado Capitão Samuel pergunta: “se a Lei é para todos, por que ministro do STF não pode ser investigado? Será que pode praticar crimes e somente ele mesmo pode autorizar o inquérito”?

*** Segundo Samuel, ministro “nunca será investigado. Isso que é foro privilegiadíssimo. Onde está o Cabo e Soldado para resolver isso”?

Contaminação em massa

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que Bolsonaro criou uma câmara de vírus no país e largou o povo brasileiro dentro para promover a imunidade de rebanho, com contaminação em massa.

*** – Para isso, ele tentou proibir o uso de máscara, boicotou vacinas, ameaçou governadores que tentaram aplicar medidas sanitárias contra o vírus.

Pior que mensalão

Discute-se em Brasília as chamadas emendas do relator que reservou R$ 7 bilhões para distribuir com parlamentares.

*** A operação, cunhada de tratoraço, “é um escândalo pior do que o mensalão”, como disse um ex-deputado federal, adiantando que nada foi liberado, mas já está empenhado.

Nitinho a Federal

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale (PSD), pode sair candidato a deputado federal nas eleições do próximo ano.

*** Já se movimenta para isso de forma discreta, porque sua candidatura a federal depende do deputado Fábio Mitidieri (PSD) disputar o Governo.

Jackson se anima

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) se anima com o quarto nome mais citado em uma pesquisa induzida realizada ontem: “isso mostra que não estou morto”, disse.

*** JB informa que não está em campanha, nem anda fazendo contatos e nem formando esquema político em torno de sua candidatura.

Tocam mesma nota

O deputado federal Fábio Mitidieri e o ex-deputado André Moura vão conceder entrevistas a rádios do alto sertão, para falar dos desafios da região.

*** Fábio e André estão afinadíssimos, tocam a mesma nota e passaram a conviver em absoluta harmonia.

Quebra de sigilos

Senador Alessandro Vieira (Cidadania) apresentou requerimento de convocação de Carlos Bolsonaro e Felipe Martins, citados como participantes de reunião “paralela” sobre vacinas, bem como o pedido de quebra dos sigilos de Wajngarten.

*** O senador acha que a investigação técnica exige estas medidas e acrescenta: “quem não deve não teme”.

Eletrônico Pleno

Na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Vinícius Porto apresentou proposta para bilhete eletrônico pleno a ser implantado em Aracaju, como acontece em Curitiba.

*** Sugere que todo mundo que utiliza ônibus tenha cartão eletrônico para pagamento de passagens no transporte coletivo.

Um bom bate papo

Viamundo – Randolfe explica como tentou emendar MP do governo Bolsonaro para comprar vacinas, mas foi rejeitado. Atraso de seis meses custou vidas.

Airton Borges – Certo comentarista dando sua opinião. “Eu acho que sim, porém tenho certeza que não”.

Flávio Dino – Estamos avançando com mais duas grandes obras na Saúde do Maranhão: Hospital da Ilha e Hospital de Pedreiras.

Revista Fórum – PSL, partido de Eduardo Bolsonaro, Joice e Zambelli, firma relações com o Partido Comunista Chinês.

SBT News – Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, teria depositado 21 cheques – no valor total de R$ 72 mil – na conta da primeira-dama.

Revista Fórum – Felipe Neto critica Jornal Nacional por esconder Datafolha que coloca Lula na liderança em 2022.

Celso Rocha de Barros – Depoimento do presidente da Pfizer sozinho manda Bolsonaro pra Haia, não? Bolsonaristas já apresentaram uma defesa?

Leilane Neubarth – Ter que defender o processo eletrônico de votação no Brasil é como ter que defender que a Terra é redonda…