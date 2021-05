Roberto Jefferson e Rodrigo participam de Marcha da Família Cristã pela Liberdade









14/05/21 - 05:49:32

Nesta quinta-feira, 13, o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, e o secretário geral e deputado estadual, Rodrigo Valadares, apareceram juntos convidando os sergipanos a participarem da Marcha da Família Cristã pela Liberdade, marcado para este sábado,15, partindo da praia da Cinelândia, em Aracaju, com concentração a partir das 13 horas e saída prevista para às 15 horas.

“O nosso secretário geral é este jovem guerreiro, de garra e força, que está participando deste movimento e ajudando a organizar… Compareça, mostre a esses esquerdas, a esse pessoal que niilista, cristofóbico, que quer destruir a família cristã e os legados de Jesus que nós somos a maioria, Deus, Pátria, Família, vida, liberdade. Nós somos os vencedores, porque temos a palavra de Deus ao nosso lado”, declarou Roberto Jefferson.

O evento, que acontecerá por meio de uma carreata, visa defender a liberdade de culto e de expressão, após governantes e prefeitos proibirem a realização de reuniões religiosas presenciais durante a pandemia da Covid-19, além de demonstrar apoio ao atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, como destaca Rodrigo em seu convite. “Vamos juntos, dia 15, defender as nossas bandeiras e o nosso presidente Bolsonaro”.

O protesto, que congrega cerca de 50 entidades conservadoras de todo o país, foi fundado por wellington Macedo, que destacou quem são os responsáveis pelo movimento na capital sergipana. “Em Aracaju, a coordenação da Marcha da Família Cristã pela Liberdade está sob o domínio da Direita Sergipana e com o apoio do nosso querido e jovem deputado estadual, Rodrigo Valadares”. Para participar, basta se dirigir a praia da Cinelândia, com o seu carro, concentração prevista para às 13 horas e saída às 15h horas do dia 15 de maio (sábado).

Por Luísa Passos