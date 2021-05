SERGIPE RECEBE MAIS DE 11MIL VACINAS DA CORONAVAC PARA APLICAÇÃO DA 2ª DOSE









14/05/21 - 16:35:27

O Estado de Sergipe recebeu nesta sexta-feira, 14, uma nova remessa da vacina Coronavac, fabricada pelo laboratório Butantan. Foram 11.700 doses que se somam ao lote de 22.600 unidades, esse último quantitativo de imunizantes chegou na tarde da última quinta-feira, 12, para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Com isso, Sergipe concluiu o processo de imunização daqueles que aguardavam pelo reforço vacinal, encerrando assim o ciclo de proteção contra o novo coronavírus.

“Com essas novas remessas, iremos completar a imunização das pessoas que estavam aguardando a segunda dose. Isso trará tranquilidade para a população e fortalece o Plano Estadual de Imunização, que vem sendo avaliado passo a passo pelo governo do Estado com o objetivo de garantir a vacina para aqueles que mais precisam agora, que são os grupos prioritários”, explicou Ana Lira, Enfermeira do Programa Estadual de Imunização.

As doses da vacina começam a ser distribuídas, ainda nesta sexta-feira, para os 20 municípios que compõem as Regiões de Saúde de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. A retirada do imunizante será realizada na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, que funciona no Centro Administrativo da Saúde. Os demais municípios devem retirar as doses da vacina nas sedes das Regiões de Saúde às quais estão integrados a partir desta sexta-feira.

Levantamento realizado pelo site Poder 360 mostra que Sergipe é o terceiro Estado mais ágil do país na logística de distribuição e aplicação das vacinas. A média nos municípios brasileiros, segundo a pesquisa, é de 17,8 dias. Os municípios sergipanos levam, em média, quase 14 dias para aplicar as vacinas contra a Covid-19, que foram enviadas pelo governo federal.

