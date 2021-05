SETRANSP DIZ QUE VAI RECORRER DE DECISÃO SOBRE LIMITAÇÃO DE PASSAGEIROS









14/05/21 - 09:02:13

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Setransp) informou nesta sexta-feira (14) que foi vai recorrer da determinação judicial de limitar o número de passageiros transportados ao número de assentos existentes nos ônibus do transporte público da Grande Aracaju.

A decisão ainda exige o fornecimento de máscaras PFF2 ou N95 para motoristas, cobradores e fiscais. De acordo com a liminar, a limitação no número de passageiros deve ser cumprida imediatamente. Caso as empresas descumpram a decisão, poderão pagar multas que variam de R$ 10 mil a R$ 50 mil.

A ação foi ajuizada pelos ministérios públicos Federal (MPF/SE) e do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), para tentar frear a contaminação dos trabalhadores e dos passageiros pelo novo coronavírus.

Segundo o Setransp, o ‘direito de ir e vir’ da população pode ser negligenciado diante da ausência de capacidade operacional para atender à determinação judicial”.

O Sindicato disse que está buscando junto aos órgãos gestores (SMTT e Prefeitura de Aracaju) as orientações quanto ao cumprimento da decisão, e também adota as medidas judiciais cabíveis “para inclusive indicar os riscos a que os colaboradores do transporte podem ser expostos com a limitação de público, e os prejuízos à mobilidade dos passageiros e à sustentabilidade do serviço de transporte diante das imposições da liminar”.

Em nota, o Setransp se posicionou contra as determinações afirmando que a limitação de público durante o embarque/desembarque nos terminais de integração ou mesmo nos pontos de ônibus colocaria em exposição os trabalhadores do transporte, pelo “risco de confronto com os passageiros”. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários (Sinttra) seguiu o mesmo posicionamento.

O Setransp também informa que está buscando orientação com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito e a Prefeitura de Aracaju quanto ao cumprimento da decisão.