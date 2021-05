Shopping Jardins realiza a campanha ‘Troque óleo de cozinha usado por sabão’









Ação acontece na próxima segunda-feira, 17 de maio, e celebra o Dia Internacional da Reciclagem

Você sabia que um litro de óleo de cozinha descartado na pia polui cerca de 20 mil litros de água? Buscando sensibilizar a população sergipana quanto à adoção de práticas que contribuam com o equilíbrio ambiental, o Shopping Jardins promove na próxima segunda-feira, 17 de maio, a campanha “Troque óleo de cozinha usado por sabão”.

A ação acontece em frente à loja Camicado, próximo à Praça de Eventos Ipê, durante o horário de funcionamento do shopping e busca destacar a importância da reciclagem. Cada litro de óleo de cozinha usado (soja, milho, girassol, dendê, azeite) dará direito a uma barra de sabão, com o limite de duas barras por cliente.

O material arrecadado será destinado à Recigraxe – Coletora de Óleo Saturado, empresa que beneficia o resíduo e o encaminha à fabrição de produtos de limpeza e biodiesel.

Descarte Solidário

Desde 2013, o Shopping Jardins dispõe de coletores fixos, em suas áreas interna e externa, onde toda a população pode descartar resíduos adequadamente durante todo o ano. O projeto ‘Descarte Solidário’ conta com dois ecopontos e uma caixa coletora de jornais e revistas e todo o material coletado é destinado à Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care).

Nas praças de alimentação Jardins e Arcos, há também caixas coletoras do projeto ‘Lacre do Bem’, onde a população pode descartar lacres de latinhas de alumínio. A iniciativa transforma o material reciclável em recursos para a aquisição de cadeiras de rodas que são doadas a pessoas ou instituições carentes.

No ecoponto instalado no Estacionamento F (ao lado do hipermercado G.Barbosa), há caixas para o recolhimento de óleo de cozinha usado, metais, plásticos, papéis, pilhas e baterias. Na estação localizada ao lado da Portaria G2, é possível descartar jornais, revistas, pilhas, baterias e eletrônicos de pequeno porte. Já na área interna do mall, há uma caixa coletora de jornais e revistas ao lado da Livraria Escariz.

O material depositado nos ecopontos e caixa coletora, assim como todo resíduo produzido no centro de compras, incluindo lojas, restaurantes, praças de alimentação e mall, é encaminhado à Estação de Reciclagem do Shopping Jardins. A Care seleciona os materiais passíveis de reciclagem e destina adequadamente os demais componentes.

Pilhas e baterias são encaminhadas à EcoTi e o óleo de cozinha à Recigraxe, empresas locais devidamente licenciadas. Além de estimular a população a realizar a coleta seletiva e contribuir com o meio ambiente, a iniciativa beneficia mais de 60 famílias atendidas pela Care.

Em 2020, os ecopontos coletaram 175,20 toneladas de material reciclável. Isso significa dizer que 2,8 mil árvores foram preservadas; 12,4 mil m³ de água e 318 mil megawatts de energia foram economizados; e cerca de 350 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas para a atmosfera.

Troque óleo por sabão

O quê? Campanha alusiva ao Dia Internacional da Reciclagem busca sensibilizar a população sergipana quanto à adoção de práticas que contribuam com o meio ambiente.

Quando? Segunda-feira, 17 de maio.

Onde? Próximo à Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Doe um litro de óleo de cozinha usado e ganhe um sabão.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins.

Da assessoria

Foto: Divulgação