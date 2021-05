SMTT faz fusão de linha de ônibus para atender comunidade do Albano Franco









14/05/21 - 11:16:59

A Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito (SMTT) de Aracaju, enquanto administradora do sistema de transporte público da região metropolitana, informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 17, moradores do Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, passarão a contar com uma nova linha de ônibus: a 602 – Albano Franco/ Mercado via Marcos Freire II. A nova linha é uma fusão das linhas 602 – Marcos Freire II/ Mercado e 904 – Albano Franco/Terminal Marcos Freire.

Essa nova linha circulará nos dias úteis. Aos finais de semana, a linha alimentadora 904 – Albano Franco/Terminal Marcos Freire continuará operando. O superintendente da SMTT, Renato Telles, explica que a fusão trará importantes benefícios para o deslocamento dos moradores do Albano Franco.

“A fusão das linhas irá reduzir o tempo de viagem dos usuários, já que quem está no Conjunto Albano Franco, por exemplo, e deseja ir para o Terminal do Mercado, não precisará parar no Terminal do Marcos Freire, pois a viagem seguirá no mesmo ônibus. Além disso, é importante frisar que essa alteração não causará impactos para os moradores do Conjunto Marcos Freire porque a linha continuará circulando por lá normalmente”, ressalta.

Itinerário

A nova linha 602 – Albano Franco/ Mercado via Marcos Freire II terá 23,5 km de extensão. A partir do Terminal do Mercado os ônibus da linha passarão pelas avenidas Antônio Cabral, Simeão Sobral, Travessa Carlos Silveira, av. José Conrado de Araújo, av Tancredo Campos, av. Euclides Figueiredo (Porto Dantas), ponte José Rollemberg Leite, av. Coletora C (no Conj. Marcos Freire II), Rua A25 (Final de Linha), av. Perimetral C, av. Perimetral E, av. Coletora B1, Terminal do Marcos Freire, Av. Coletora A, av. Coletora C, av. Perimetral G e Conjunto Albano Franco.

Quando parte do Conjunto Albano Franco, os ônibus passam pelas avenidas Perimetral G, Coletora C, Rótula (Conj. Marcos Freire III), av. Perimetral A, av. Estrutural, av. Coletora A, Terminal do Marcos Freire, av. Coletora B1, av. Perimetral E, av. Perimetral C, av. A, Rótula (Conj. Marcos Freire II), av. Coletora C, Ponte José Rollemberg Leite, av. Euclides Figueiredo (Porto Dantas), rua Altamira, av. João Rodrigues, av. Antônio Cabral, chegando ao Terminal do Mercado.

Os horários da linha estarão disponíveis no site da SMTT a partir do primeiro dia de funcionamento.

Fonte e foto SMTT