Socorro recebe a doação de 200 cestas básicas para serem destinadas às famílias carentes

14/05/21 - 14:38:22

Um ato de solidariedade marcou a manhã desta sexta-feira, 14. A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e intermediação da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (SEMIC), recebeu a doação de 200 cestas básicas da empresa Transmetais. Os alimentos irão se somar ao trabalho de distribuição de cestas realizada pela SMAS às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Emocionada durante o agradecimento à empresa, a secretária da SMAS, Maria do Carmo, fez questão de enfatizar que são mais 200 famílias que terão alimentos na mesa. “É um momento muito emocionante quando nos deparamos com empresas como a Transmetais que acredita no trabalho da nossa gestão. Com essa atitude de solidariedade nós iremos ajudar mais 200 famílias, em um momento muito difícil como esse”, disse. Carminha ainda agradeceu a SEMIC pela intermediação.

Para que esse reforço chegasse à SMAS, a SEMIC teve uma participação fundamental no processo: o estreitamento de laços entre o público e o privado. “O papel da Semic é justamente intermediar os dois setores; e a gente tem se antecipado muito quando a empresa ainda está se instalando para, justamente, buscar as demandas. A SEMIC não se limita apenas à geração de emprego e renda, mas também entendemos que a empresa precisa se envolver socialmente. Então, nós identificamos essa oportunidade com a Transmetais, eles nos procuraram em seguida e nós indicamos a SMAS para receber e distribuir essas cestas”, explicou o secretário da Semic, Luiz Carlos Monteiro.

Há sete anos instalada no Boa Viagem, a empresa está de mudança para o Distrito Industrial de Socorro e tem perspectiva de expansão e geração de emprego. A inauguração está prevista para ocorrer no início do segundo semestre. “A gente já queria ter realizado esse gesto. Após conhecermos o prefeito Padre Inaldo, o secretário Luiz e ouvir falar muito bem da Assistência Social do município foi que tivemos a certeza de que essas cestas teriam o destino correto. Ficamos muito mais felizes de dar do que receber”, disse o sócio-diretor, Eduardo Montenegro.

