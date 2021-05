Vacinação contra covid avança e Aracaju ultrapassa 18% da população imunizada









14/05/21 - 06:15:30

A vacinação contra covid-19 nesta quinta-feira, 13, foi marcada pela imunização de mais 4.191 aracajuanos. Destes, 1.924 receberam a primeira dose, sendo 1215 pessoas com comorbidades, 580 trabalhadores da saúde, 104 idosos e 25 agentes de segurança e salvamento. Foram aplicadas, também, 2.267 vacinas como segunda dose: 2.067 em idosos, 105 em trabalhadores da saúde e 95 nos profissionais de segurança. Com as novas doses aplicadas, sobe para 18,03% a porcentagem de aracajuanos imunizados.

Cada vacina aplicada suscita sorrisos ou lágrimas de emoção. Enilda dos Santos, 57 anos, não escondeu a alegria ao receber a primeira dose na Unidade Básica de Saúde (UBS) Edézio Vieira de Melo. Ela relata que o filho, profissional de saúde, foi o primeiro a ser imunizado, depois foi a vez do pai, dos dois irmãos mais velhos e do cunhado. “É só chegar a hora que minha família vai se vacinar. Eu estava doida para tomar a vacina logo. Agora, chegou a minha vez”, diz, demonstrando a felicidade com uma sonora gargalhada.

O aposentado Edvaldo dos Santos esteve no drive-thru no Parque da Sementeira para receber a segunda dose da CoronaVac. Para ele, o momento foi muito especial. “Estou mais protegido, é um alívio. Mas, ainda assim, é importante continuar com os cuidados, usar máscara e manter o distanciamento”, enfatiza.

John Nilson de Almeida, que trabalha na área da saúde, foi até a UBS João Oliveira Sobral para receber a segunda dose da AstraZeneca. “É uma felicidade finalizar o processo de imunização. Estava muito ansioso para que chegasse esse dia. O atendimento aqui na UBS foi excelente, fui bem tratado deste a entrada até a hora da vacina”, destaca.

Continuidade da vacinação

Nesta sexta-feira, dia 14, a vacinação continua, com a aplicação da primeira dose em pessoas acima de 55 anos com comorbidades e com deficiência permanente (cadastradas no BPC), aracajuanos com doença renal crônica com idade entre 18 e 59 anos, idosos que ainda não foram vacinados, profissionais das forças de segurança e salvamento, grávidas e puérperas acima de 18 anos com comorbidades.

A imunização dos trabalhadores da saúde ocorre no auditório Antônio Vieira da Silva Neto, na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, das 8h às 17h.

Já as gestantes e puérperas com comorbidades, desde a última quarta-feira (12), podem receber a vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dona Sinhazinha, no Grageru, e Carlos Hardman, no bairro Soledade.

Para os demais públicos, a vacina estará disponível no posto volante do Parque da Sementeira e nas UBSs Augusto Franco, Cândida Alves, Marx de Carvalho, Manoel de Souza, Santa Terezinha, Edézio Vieira de Melo, Adel Nunes, Hugo Gurgel, José Augusto Barreto e no Cras João de Oliveira, também das 8h às 17h.

Foto: Marcelle Cristinne