Aracaju vacinará pessoas com comorbidades com mais de 50 anos no fim de semana

15/05/21 - 08:33:50

Com a chegada de novas doses de imunizantes, a Prefeitura de Aracaju iniciou nesta sexta-feira,14, a ampliação, de forma escalonada, da vacinação contra a covid-19. Com isso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vacinará neste fim de semana pessoas com comorbidades com idade entre 50 e 54 anos.

Também serão receberão o imunizante neste sábado e domingo, dias 15 e 16, pessoas com Deficiência Permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), nesta mesma faixa etária. Pessoas com doença renal crônica a partir dos 18 anos também poderão ser vacinadas nesses dois dias.

A capital também realiza a aplicação da segunda dose da CoronaVac, regularizando o calendário vacinal que sofreu alteração em virtude do atraso no envio de doses pelo Ministério da Saúde. Continua ainda sendo aplicada a segunda dose da AstraZeneca para quem já cumpriu o prazo de 90 dias. A vacinação para gestantes e puérperas com comorbidade, e profissional de saúde não ocorrerá neste fim de semana, sendo retomada na próxima terça, dia 18.

No sábado, dia 15, serão imunizados os cidadãos com comorbidades de 53 e 54 anos, e no domingo, 16, aqueles que têm de 50 a 52 anos. No drive-thru, instalado no Parque Sementeira, pessoas com código de validação poderão tomar a primeira ou a segunda dose da AstraZeneca, e a segunda da CoronaVac, das 8h às 17h.

Pessoas com a segunda dose AstraZeneca pendente terão dez pontos de vacinação abertos neste fim de semana, das 8h às 16h. São eles: UBS José Augusto Barreto (bairro Japãozinho), UBS Augusto Franco (bairro Farolândia), UBS Santa Terezinha (zona de Expansão), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Adel Nunes (bairro América), UBS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont), UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Sol Nascente), UBS Hugo Gurgel (na Coroa do Meio), UBS Cândida Alves (bairro Industrial) e UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos).

Dose de reforça da CoronaVac

Pessoas com a segunda dose CoronaVac pendente terão cinco pontos de vacinação abertos no sábado e no domingo, das 8h às 16h, além do drive-thru. São eles: UBS Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte), UBS José Calumby (bairro Bugio), UBS Amélia Leite (bairro Suissa), UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas) e Colégio CCPA (bairro Grageru).

Para os que tomaram a primeira dose nos dias 8, 9 e 10 de abril, a segunda dose será aplicada no sábado, 15. Já para os que tomaram a primeira dose entre os dias 11 e 19 de abril, a segunda dose será ofertada no domingo, 16.

Foto: Marcelle Cristinne