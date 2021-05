BANESE REGISTRA LUCRO DE R$ 23,9 MILHÕES NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021









15/05/21 - 08:46:01

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) alcançou o melhor resultado do primeiro trimestre dos últimos anos. O Banco obteve um lucro líquido de R$ 23,9 milhões nos três primeiros meses do ano, um crescimento de 43,1% em relação ao mesmo período no ano passado e um aumento de 20,7% na comparação com o trimestre anterior. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14).

A evolução do resultado é reflexo da expansão da carteira de crédito, da redução da provisão de devedores duvidosos, da recuperação de créditos, bem como da contenção das despesas administrativas.

Segundo o presidente, Helom Oliveira, “mesmo diante do cenário desafiador, o Banese segue implementando ações importantes para o desenvolvimento da economia do Estado, direcionando a oferta de crédito para as empresas inseridas nos diversos segmentos da economia, para os empreendedores informais e disponibilizando linhas de crédito com condições competitivas para o público pessoa física”.

Os ativos totais do banco chegaram a R$ 7,1 bilhões ao final de março deste ano, um avanço de 3,4% sobre o valor registrado nos três meses anteriores e 20,7% maior que o resultado obtido no mesmo período de 2020. O total de recursos captados ao final do primeiro trimestre chegou a R$ 6,2 bilhões, com um acréscimo de 3,7% no período. Nos últimos 12 meses, as captações aumentaram 21,3%, como reflexo, principalmente, do crescimento dos depósitos de poupança, à vista, a prazo e judiciais.

Já o Patrimônio Líquido variou positivamente em 4,4% no primeiro trimestre do ano e 13% nos últimos 12 meses. O Retorno sobre o Patrimônio (ROE) fechou em 20,5% nos três primeiros meses do ano, ante 11,4% no trimestre anterior e 15,8% no mesmo período de 2020.

CARTEIRA DE CRÉDITO

O Banese chegou ao final de março com R$ 2,9 bilhões de ativos na carteira de crédito, uma ampliação de 4,7% em relação ao trimestre anterior e 4,9% na comparação anual. A instituição computou ainda um crescimento de R$ 130,8 milhões no saldo de operações de crédito em três meses, impulsionado principalmente pela carteira comercial.

O crescimento observado nas operações creditícias foi gerado por um conjunto de ações integradas de vendas, com o objetivo de incrementar o estoque de ativos e sua rentabilidade. A estratégia levou à ampliação da base de clientes em um movimento, ainda leve, de retomada da economia.

Novas linhas de crédito foram criadas, com taxas mais atrativas, para atender às necessidades de financiamento dos clientes no período da pandemia, principalmente as micro e pequenas empresas. Entre os destaques estão as linhas de empréstimos consignados, antecipação de recebíveis, CDC e capital de giro com lastro no faturamento das vendas de cartão de credito.

No trimestre, verificou-se a redução das provisões de devedores duvidosos em decorrência, principalmente, das liquidações de operações de crédito, o que contribuiu na melhora dos níveis de risco das operações do banco.

REDUÇÃO DE DESPESAS

As despesas com pessoal tiveram queda de 55,2% nos últimos três meses, influenciada principalmente pelo pagamento dos benefícios financeiros e sociais previstos no Programa de Estímulo à Aposentadoria – PEA, lançado no último trimestre de 2020. Em 12 meses houve retração de 6,4%.

ATENDIMENTO NOS CANAIS DIGITAIS

O Banese tem investido na disponibilidade de um maior portfólio de produtos e serviços nos canais digitais, como também na melhora da usabilidade dos meios de atendimento virtual. Em decorrência da pandemia, esse investimento foi intensificado para que os clientes tenham acesso a produtos, serviços e transações de forma segura, sem precisar ir a um ponto de atendimento físico.

Ao final de março de 2021, das 83,7% de transações de autoatendimento, 75% foram nos canais digitais. Também houve incremento de 25,7% na quantidade de transações realizadas pela Internet e pelo Mobile Banking, no comparativo com o primeiro trimestre de 2020.

Com sede em Aracaju, Sergipe, e atuação em diversos estados do Brasil, especialmente na região Nordeste – o conglomerado econômico do Banese é composto pelo Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S.A. (Seac). Adicionalmente fazem parte do grupo a Banese Corretora e Administradora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (Sergus), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (Casse) e o Instituto Banese.