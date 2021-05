CPTRAN FLAGRA MAIS UM CONDUTOR EMBRIAGADO ENVOLVIDO EM ACIDENTE









15/05/21 - 07:43:36

A CPTran registrou mais um acidente envolvendo motorista após ter ingerido bebida alcoólica. O fato ocorreu na noite desta sexta-feira (14) por volta das 19 horas, quando um veículo tipo Parati colidiu com uma moto na Avenida Nestor Sampaio, em Aracaju.

A Ctran foi acionada através do Ciosp e ao chegar no local realizou o teste do etilômetro ( popularmente conhecido como bafômetro) nos condutores e constatou no motorista da Paraty , 0,67 mg/ l de álcool no ar expelido (a partir de 0,33 mg/ l já é reconhecido o flagrante conforme o Código de trânsito brasileiro).

O caso foi enviado a delegacia plantonista para os devidos procedimentos legais.

Informações e foto CPTran