PC DE ITABAIANA PRENDE HOMEM COM 16 QUILOS DE DROGA E ARMA DE FOGO









15/05/21 - 06:07:25

Policiais da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante Sérgio Vinicius Santos de Jesus, de 29 anos, por tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo.

A operação foi realizada na tarde desta sexta-feira (14), no bairro São Cristóvão, periferia da cidade serrana e resultou na apreensão de 30 tabletes de maconha prensada. O trabalho totalizou na apreensão de 16 quilos de entorpecentes, uma pistola calibre 380, munições e carregadores, dinheiro em espécie, duas balanças de precisão e outros apetrechos e insumos típicos de tráfico.

Segundo o delegado Khertton Rafael, o homem já vinha sendo investigado há cerca de três meses. “Informações e levantamentos de campo levaram à captura do suspeito com drogas e arma de fogo. Também foram encontrados inúmeros documentos de registro de veículos, que serão objeto de apuração no decorrer do inquérito”, explicou.

Fonte e foto assessoria