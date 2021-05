Praias e parques permanecem fechados neste fim de semana em Aracaju









15/05/21 - 10:02:09

Continuam proibidas a circulação de pessoas em praias e parques, além da prática de atividades esportivas coletivas aos sábados e domingos em Aracaju. A determinação foi mantida pelo decreto municipal na última sexta-feira (14).

A restrição de circulação de pessoas na capital passa a valer de quinta-feira a sábado, das 22h às 5h, e não mais durante toda a semana, com a vedação do funcionamento dos serviços não-essenciais no fim de semana. Praias e parques também permanecem fechados aos sábados e domingos.

Shoppings centers, centros comerciais, galerias, lojas de departamento e o comércio nos bairros continuam funcionando das 10h às 20h. Os estabelecimentos localizados no Centro da cidade, permanecem com funcionamento das 9h às 19h, assim como supermercados, minimercados e congêneres também seguem das 8h às 20h.

As instituições bancárias e órgãos municipais com prestação de serviços não-essenciais ficarão abertos para o atendimento ao público das 9h às 15h e os mercados municipais funcionarão das 6h às 15h. As medidas serão prorrogadas até 28 de maio.